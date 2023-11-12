“خابت عروبتكم ولا سامحكم الله”.. رسالة طبيب قبل استشهاده وهو على رأس عمله في غزة

كتب الدكتور باسل مهدي: ما في حدا راح يموت ناقص عمر بس في ناس راح تموت ناقصة كرامة، ناقصة إنسانية، ناقصة مبدأ

استُشهد طبيبان فجر اليوم الأحد، وأصيب نازحون جرّاء قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى مهدي للولادة غربي قطاع غزة.

الطبيبان هما باسل ورائد مهدي، واستُشهدا على رأس عملهما مع تكثيف قوات الاحتلال استهدافها للمستشفيات في القطاع.

وقبل استشهاده بثلاثة أيام، ترك الطبيب باسل مهدي رسالة عبر حسابه على فيسبوك، قال فيها “ما في حدا راح يموت ناقص عمر بس في ناس راح تموت ناقصة كرامة، ناقصة إنسانية، ناقصة مبدأ.. خبتم وخابت عروبتكم ولا حياكم الله ولا سامحكم الله!”.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استُشهد 198 من الطواقم الطبية و36 من الدفاع المدني، وجُرح أكثر من 130، بينما تضررت 60 سيارة إسعاف بينها 53 تعطلت عن العمل بشكل كامل، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، وتلقت 24 مستشفى في شمالي قطاع غزة (سعتها الإجمالية 2000 سرير) أوامر بالإخلاء، مع تهديدات بالقصف في حال عدم الاستجابة.

ومنذ 37 يومًا، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة، دمر خلالها أحياءً سكنية على رؤوس قاطنيها، واستُشهد فيها أكثر من 11078 فلسطينيًّا بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة و678 مُسنًّا، وأصيب 27490 بجروح مختلفة، حتى مساء الجمعة.