“خابت عروبتكم ولا سامحكم الله”.. رسالة طبيب قبل استشهاده وهو على رأس عمله في غزة

كتب الدكتور باسل مهدي: ما في حدا راح يموت ناقص عمر بس في ناس راح تموت ناقصة كرامة، ناقصة إنسانية، ناقصة مبدأ

استشهد طبيبان فجراليوم الأحد وأصيب نازحون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى مهدي للولادة غرب قطاع غزة.

الطبيبان هما باسل ورائد مهدي واستشهدا على رأس عملهما مع تكثيف قوات الاحتلال من استهدافها للمستشفيات في القطاع.

وقد ترك الشهيد الطبيب باسل مهدي قبل استشهاده بثلاثة أيام رسالة عبر حسابه على فيسبوك قال فيها “ما في حدا راح يموت ناقص عمر بس في ناس راح تموت ناقصة كرامة، ناقصة إنسانية، ناقصة مبدأ.. خبتم وخابت عروبتكم ولا حياكم الله ولا سامحكم الله!”.

يذكر أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استشهد 198 من الكوادر الصحية و36 من الدفاع المدني وجرح أكثر من 130، بينما تضررت 60 مركبة إسعاف بينها 53 تعطلت عن العمل بشكل كامل، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، وتم الطلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).

ومنذ 37 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهد أكثر من 11100 فلسطيني بينهم 4506 أطفال و3027 نساء و678 مسنا وأصيب 27490 بجروح مختلفة، حتى مساء الجمعة.