شاهد: اللحظات الأولى عقب القصف الإسرائيلي الذي طال منزلا بمخيم جباليا شمالي غزة

أظهر مقطع فيديو، اللحظات الأولى عقب القصف الإسرائيلي الذي طال أحد المنازل في شارع العجارمة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتبين الصور القصف وحالة الدمار الواسع ومشاركة عشرات المواطنين في عمليات البحث تحت الأنقاض، فيما اكدت مصادر فلسطينية استشهاد وجرح عدد من الأشخاص نتيجة القصف.

ولليوم الـ37، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا ومئة شهيد، بينهم ما يزيد على 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء السبت.