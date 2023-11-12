غزة.. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن خروج مستشفى القدس من الخدمة

أكد البيان أن المأساة الإنسانية في غزة وشمال القطاع قد فاقت الكارثية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خروج مستشفى القدس التابع لها في مدينة غزة من الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

وقالت الجمعية في بيان، اليوم الأحد، إن الطواقم الطبية تبذل قصارى جهدها من أجل توفير الرعاية الطبية للمرضى والجرحى حتى لو بالطرق التقليدية، مع سوء الأوضاع الإنسانية داخل المستشفى، ونقص الإمدادات الطبية والطعام والماء.

وعبّرت الجمعية عن بالغ أسفها وخيبة أملها لأنها وصلت إلى مرحلة حاولت كل ما بوسعها عدم الوصول إليها.

#شاهد| بعد نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء..أطباء يستخدمون أضواء الهواتف المحمولة لإجراء العمليات الجراحية في مستشفى القدس بمدينة غزة pic.twitter.com/gcX3LW1JPq — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 10, 2023

وأشار البيان إلى مناشدات الجمعية المتكررة للمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية ضرورة إيصال المساعدات العاجلة إلى مستشفى القدس وسط الحصار المفروض عليه منذ نحو أسبوع، بالإضافة إلى قطع الاتصالات والإنترنت عنه لليوم الخامس على التوالي.

إلا أن المنظمات عجزت عن إمداد المستشفى بالمساعدات، وتُرك يواجه مصيره وحده مع استمرار القصف الإسرائيلي في محيطه والاستهداف المباشر له، الأمر الذي عرّض حياة الطاقم الطبي والمرضى والمدنيين من النازحين للخطر.

وأكد البيان أن المأساة الإنسانية في غزة وشمالي القطاع “فاقت الكارثية مع تكثيف الاحتلال هجماته العسكرية في المحافظتين، لا سيما استهداف المستشفيات وحصارها وحرمانها من المساعدات، الأمر الذي أدى إلى خروجها من الخدمة”.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال “تواصل توغلها في المحافظتين، حيث عملت على فصل جنوب القطاع عن شماله، وتمنع مركبات الإسعاف من الاقتراب من أماكن التوغلات، وتستهدف كل من يحاول التحرك هناك”.

وأدى ذلك حسب البيان إلى “وجود عدد كبير من الجثامين الملقاة على الطريق، ولم تتمكن أي من الطواقم من انتشالها، في ظل وجود مستشفى واحد فقط بإمكانيات محدودة جدًّا يستقبل الحالات في غزة و2 فقط في الشمال”.

جراحة في الظلام.. مشاهد لمعاناة الأطقم الطبية في مستشفى القدس الواقعة بقطاع غزة بعد قيام قوات الاحتلال بقطع التيار الكهربائي pic.twitter.com/YnEHEenW1y — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 10, 2023

وحمّلت الجمعية المجتمع الدولي والدول المُوقعة على اتفاقية جنيف الرابعة المسؤولية عن الانهيار الكامل للمنظومة الصحية، والوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

وجددت الجمعية مناشدتها الجهات والمنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي والإغاثي “ضرورة إدخال المساعدات والاحتياجات الضرورية إلى محافظتي غزة والشمال بشكل عاجل، لإنقاذ ما تبقى من مقومات كفيلة باستدامة خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز صمود المستشفيات المتبقية وخدمات الإسعاف والطوارئ في المحافظتين المذكورتين”.

ومنذ 37 يومًا، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على قطاع غزة، دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس قاطنيها، واستُشهد فيها 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة و678 مُسنًّا، وأصيب 27490 بجروح مختلفة، حتى ظهر الجمعة.