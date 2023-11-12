فلسطينيون يروون شهادات مروعة بعد نجاتهم من قصف جيش الاحتلال لمستشفى مهدي في غزة (فيديو)

استهدفت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى مهدي للولادة في حي النصر غرب مدينة غزة، ليل السبت، ما أدى لاستشهاد طبيبين وجرح عدد من النازحين.

وقال أبو إبراهيم أحد الناجين (أصيب جراء القصف) إنه نزح مع من تبقى من عائلته التي استشهد معظمها في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى مستشفى “مهدي للولادة” بحثًا عن الأمان من غارات جيش الاحتلال.

وأضاف أمام “كاميرا” الجزيرة مباشر: “كنا نظن أننا في مأمن بعد تواجدنا في المشفى إلا أن غارات جيش الاحتلال استهدفتهم وقامت بقصف المشفى”.

وقالت طفلة مصابة نزحت إلى المشفى إنها هربت مع أسرتها بحثًا عن مأمن بعد استهداف المنطقة المحيطة بمنزلهم، إلا أنهم لم ينجوا من قصف المشفى.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خروج 22 مستشفى في القطاع عن الخدمة بسبب قصف جيش الاحتلال.

وقال المكتب، في بيان، إنه “في ظل الاستهداف المُركّز على المستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي 22 مستشفى و49 مركزًا صحيًا، كما واستهدف الاحتلال 53 سيارة إسعاف”.

وأضاف أن “حصيلة الشهداء بلغت، حتى مساء الأحد، 11 ألفًا و180، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة”.