سياسة

كتائب القسام تعرض مشاهد عملية “بيت ليد” في الضفة الغربية (فيديو)

عملية القسام في بيت ليد
عملية القسام في بيت ليد
12/11/2023-|آخر تحديث: 12/11/202302:34 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت كتائب القسام بالضفة الغربية، السبت، مسؤوليتها عن عملية مفرق “بيت ليد” قبل أيام، والتي اعترف الاحتلال حينها بأنها أسفرت عن مقتل جندي واحد.

وكشفت الكتائب عن استدراجها قوة أخرى من الاحتلال “عبر سيارة محترقة ووضع عبوة ناسفة داخلها وتفجيرها.

ونشرت الكتائب مشاهد من العملية بيت ليد، وتظهر استهداف جندي بسيارته، وانفجار السيارة بالجنود.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت في 2 من نوفمبر/تشرين الثاني إن سيارة يستقلها مستوطنون انقلبت بعد تعرضها لإطلاق نار قرب بيت ليد المجاورة لطولكرم في شمال الضفة الغربية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت للحادث قبل 10 أيام، المستوطن القتيل وهو يرتدي بزة عسكرية.

المصدر : الجزيرة مباشر