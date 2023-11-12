كتائب القسام تعرض مشاهد عملية “بيت ليد” في الضفة الغربية (فيديو)

أعلنت كتائب القسام بالضفة الغربية، السبت، مسؤوليتها عن عملية مفرق “بيت ليد” قبل أيام، والتي اعترف الاحتلال حينها بأنها أسفرت عن مقتل جندي واحد.

وكشفت الكتائب عن استدراجها قوة أخرى من الاحتلال “عبر سيارة محترقة ووضع عبوة ناسفة داخلها وتفجيرها.

ونشرت الكتائب مشاهد من العملية بيت ليد، وتظهر استهداف جندي بسيارته، وانفجار السيارة بالجنود.

⭕️شاهد🔻 الجناح العسكري لحركة حماس يبث: مشاهد من عملية بيت ليد التي نفذها مقاتلي القسام واسفرت عن مقتل جنديين، واستدراج قوة أخرى في كمين محكم. pic.twitter.com/9nf42YfCh9 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 11, 2023

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت في 2 من نوفمبر/تشرين الثاني إن سيارة يستقلها مستوطنون انقلبت بعد تعرضها لإطلاق نار قرب بيت ليد المجاورة لطولكرم في شمال الضفة الغربية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت للحادث قبل 10 أيام، المستوطن القتيل وهو يرتدي بزة عسكرية.