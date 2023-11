“لا يمكنك الاختباء”.. مظاهرة أمام منزل بايدن تنديدا بموقفه من الحرب على غزة (فيديو)

احتشد مئات المتظاهرين أمام منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في مدينة ويلمينغتون بولاية ديلاوير، لمطالبته بالعمل على وقف إطلاق النار في غزة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر حشد المتظاهرين وهم يسيرون مرددين “من البحر إلى النهر.. فلسطين ستصبح حرة”، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وهتفوا “وقف إطلاق نار الآن”.

BREAKING: Thousands marching on Biden’s personal home in Delaware to demand a ceasefire now! pic.twitter.com/iElOwV8h3d

— Party for Socialism and Liberation (@pslnational) November 11, 2023