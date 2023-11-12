لجنة القوى الوطنية والإسلامية في غزة: العدو يروّج ادعاءات باطلة لتبرئة جنوده من المجازر ضد الأبرياء

البيان: هذه الأكاذيب الصادر عن قادة الاحتلال هدفها التعتيم على الفشل الذريع الذي مُني به العدو في غزة

أصدرت لجنة القوى الوطنية والإسلامية في غزة، اليوم السبت، بيانًا فنّدت فيه أكاذيب قادة الاحتلال الإسرائيلي لتبرير المجازر والجرائم التي يرتكبها في القطاع.

هذا أبرز ما جاء فيه:

قادة العدو يروجون أكاذيب وادعاءات باطلة لتبرئة الجنود القتلة من المجازر والجرائم التي يرتكبها ضد أبناء شعبنا الأبرياء بما في ذلك جرائم الاعتداء على مستشفيات قطاع غزة وفي مقدمتها مجمع الشفاء والرنتيسي للأطفال والنصر للعيون والإندونيسي والقدس.

طالبنا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالحضور إلى هذه المستشفيات المستهدفة والمهددة لكشف الحقائق وتحمّل مسؤولياتها في حمايتها ومنع جيش الاحتلال وحكومته من تزييف الحقائق.

ننفي جملة وتفصيلًا كل ما ذكره قادة الاحتلال مساء أمس السبت، ونعُدها أكاذيب باطلة بما فيها الحديث عن اتخاذ المدنيين دروعًا بشرية.

إسرائيل منعت عشرات الوكالات وشبكات التلفزة العالمية من تغطية الحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته.

هذه الأكاذيب الصادرة عن قادة الاحتلال وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو هدفها التعمية على الفشل الذريع الذي مُني به العدو والتغطية على الكذب الذي ساقه عندما صوَّر المستشفيات أهدافًا عسكرية يسعى للوصول إليها، وبعد أن انفضح أمر كذبهم بدأوا يتراجعون ويحاولون الظهور بمظهر إنساني مخادع لا يليق أبدًا بقتل الأطفال والنساء والأبرياء.

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف وغير المسبوق لليوم الـ37 على قطاع غزة، بقصفه جوًّا وبحرًا وبرًّا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، بينما لا يزال المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطرة.

يأتي ذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني وخطورته على حياة المدنيين.