مئات الآلاف يتظاهرون في لندن تضامنا مع غزة (فيديو)

تظاهر مئات الآلاف في شوارع العاصمة البريطانية، السبت، لتجديد المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، بينما انتشرت الشرطة لمنع وقوع صدامات مع تنظيم مظاهرة مضادة.

وانطلقت المظاهرة التي نظمها “ائتلاف أوقفوا الحرب” تحت شعار “المسيرة الوطنية من أجل فلسطين”، بعد التوقف دقيقتي صمت تكريما لقتلى الحروب البريطانيين في يوم “ذكرى الهدنة” أمام نصب القبر الفارغ التذكاري بوسط لندن.

وقال متحدث باسم الشرطة إن التقديرات تشير إلى أن نحو 300 ألف شخص شاركوا في المظاهرة.

ورفع المتظاهرون أعلاما فلسطينية ولافتات تطالب بـ”وقف الحرب الإسرائيلية على غزة” بينما هتفوا “أوقفوا إطلاق النار الآن” و”الحرية لفلسطين”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القس الكاثوليكي الأب جون ماكغوان قوله “أتعاطف مع الفلسطينيين لأن أرضهم محتلة ومحتلهم يمكن أن يكون قاسيا”، معربا عن أمله في التوصل إلى حل الدولتين.

وفي ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وجّه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نداء من أجل الهدوء، داعيا المحتجين إلى التظاهر “باحترام وسلمية”.

وقام منظمو المظاهرة بتغيير مسارها من هايد بارك إلى السفارة الأمريكية بجنوب لندن، حرصا على عدم مرورها أمام نصب تذكارية.

ونُصبت حواجز معدنية في محيط المناطق التي تتضمن النصب الأكثر أهمية، وحُددت منطقة حظر بينما مُنحت الشرطة صلاحيات لاعتقال أي متظاهر يحاول التجمع هناك.

ومنذ 36 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على قطاع غزة، دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس قاطنيها، وأدّت إلى استشهاد 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة و678 مسنّا، وإصابة 27490 بجروح مختلفة، حتى ظهر الجمعة، حسب مصادر رسمية.