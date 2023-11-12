“ما قدرنا ناخد مريض”.. ممرض أجلي عن مستشفى في غزة يروي تفاصيل ما جرى (فيديو)

روى ممرض فلسطيني تفاصيل إجلائهم عن المستشفيات بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لهم.

وقال “احنا بالمستشفيات انقصفنا وتدمرنا، تركنا المرضى في العناية المركزة، في مستشفى النصر للأطفال تركوا المرضى على الأسرة، ما قدرنا ناخد أي مريض”.

وأشار إلى أن العديد من المرضى جاءوا إلى الاستقبال، لكن لم يتم استقبالهم، بسبب القصف الإسرائيلي وأمر الإخلاء.

وأضاف “طلعنا تحت الدبابات وتحت الجيش والطخ حوالينا والقصف المدفعي داخل المستشفى”.

وحمد الممرض الله على النجاة، ووجه سؤالا “للعرب ولكل من يحضر فيلم غزة” وقال: “على ماذا تنظرون ماذا تفعلون على الكراسي؟ غزة محتاجة إلى إغاثة إلى الصليب الأحمر للصحافة”.

وأكد أن من يصاب يموت، “الشهداء على باب مستشفى النصر مرميين”. ووجه نداء لإغاثة غزة وقال “الرجاء لكل من يدعي الإنسانية ان يتوجه لإغاثة قطاع غزة”.

ولليوم الـ37، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا ومئة شهيد، بينهم ما يزيد على 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء السبت.