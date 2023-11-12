مركز إسرائيلي: ربع المليون نازح من الجنوب والشمال منذ بداية الحرب

قال مركز دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب إنه تم إخلاء 64 بلدة في الشمال والجنوب منذ بداية الحرب.

ذكر مركز دراسات إسرائيلي، اليوم الأحد، أن أكثر من ربع المليون إسرائيلي نزحوا من منازلهم في جنوبي وشمالي البلاد، منذ بداية الحرب في 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال مركز دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب على موقعه الإلكتروني، إنه “منذ بداية الحرب تم إخلاء 64 بلدة إسرائيلية في شمال وجنوب البلاد”.

ويقيم النازحون الإسرائيليون في فنادق أو بيوت ضيافة على نفقة الحكومة الإسرائيلية لحين انتهاء الحرب، حسب المصدر نفسه.

وأشار المركز إلى أن أكثر من 7200 إسرائيلي أصيبوا منذ بداية الحرب.

وذكر المركز أنه “تم إطلاق أكثر من 9500 صاروخ على إسرائيل منذ بداية الحرب”، مضيفا أن صفارات الإنذار دوت في 654 مدينة وبلدة منذ بداية الحرب.

واستشهد أكثر من 11 ألف فلسطيني، بينهم ما يزيد عن 8 آلاف طفل وسيدة، وأكثر من 28 ألف جريح جراء القصف والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 37 يوما.

وأعلنت سلطات الاحتلال إخلاء مناطق غلاف غزة ومناطق في قرب الحدود مع لبنان وسط تبادل للقصف مع حزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية في لبنان.