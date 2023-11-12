مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة.. الاحتلال يواصل حصار مجمع الشفاء ويستهدف “القدس” و”النصر”

يواصل الجيش الإسرائيلي ومدفعيته، القصف العنيف لمحيط مجمع الشفاء الطبي في شمال غرب غزة، وحصاره من الجهات كافة، منذ فجر يوم أمس، في ظل تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية حقيقية، بفعل غياب الخدمات الأساسية. وتُوفي طفلان في حضّانة المجمع بعد توقف المولد الكهربائي وخروجه عن الخدمة.

وأفادت تقارير بأن آليات الاحتلال باتت على مقربة من البوابات الرئيسية لمجمع الشفاء، الذي استهدفت طوابقه بشكل مباشر، وسط تغطية نارية كثيفة وحركة متواصلة للطائرات من دون طيار، ما يحول دون خروج من بداخله من نازحين وجرحى ومرضى وطواقم طبية ومسعفين، الذين بقوا دون كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود.

وما زالت العشرات من جثامين الشهداء ملقاة في ساحة المجمع وفي محيطه، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليها لإخلائها، بسبب كثافة النيران، والاستهداف المباشر من قبل آليات الاحتلال، وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه منذ الساعة التاسعة من أمس الأول، لم تصل مركبة اسعاف إلى المجمع نظرًا لكثافة النيران.

رُضّع يعانون من الجفاف

وقالت مصادر داخل المستشفى إن التيار الكهربائي انقطع عن مستشفى الشفاء بشكل كامل فيما اشتكى الطاقم الطبي من أن انعدام الكهرباء ووجود أعداد كثيرة من الجثث يعوق عمل الطواقم في المستشفى.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية إن مسيرات إسرائيلية أطلقت النار على المستشفى. وفي وقت سابق، قال مدير الصحة في غزة الدكتور منير البرش إن قذيفتي دبابة إسرائيلية اخترقتا غرفة العناية المركزة بمستشفى الشفاء صباح السبت ولدينا بقايا القذيفتين.

👶Infants at Al-Quds Hospital are facing dehydration due to a shortage of breast milk alternatives. الاطفال الرضع في مستشفى القدس يعانون من الجفاف بسبب انقطاع الحليب#Gaza#HumanitarianAid #AlQudsHospital #Humantarian_crisis pic.twitter.com/Grd5kdA1Rb — PRCS (@PalestineRCS) November 11, 2023

بدورها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب عبر منصة إكس، أن الأطفال الرضع في مستشفى القدس التابعة له شمال قطاع غزة يعانون من الجفاف بسبب انقطاع الحليب عنهم.

وقالت الجمعية في منشور آخر “زملاؤنا في غرفة عمليات الطوارئ في غزة يعملون على مدار الساعة رغم انقطاع التيار الكهربائي والقصف المكثف المستمر في محيط مستشفى القدس”.

💢Our colleagues in the emergency operations room in #Gaza are working around the clock despite power outages and the ongoing intense shelling in the vicinity of Jerusalem Hospital. pic.twitter.com/xSG8GNVLLr — PRCS (@PalestineRCS) November 11, 2023

وكان رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا، قد تساءل أمس السبت عن كيفية تقبل المجتمع الدولي الوضع في قطاع غزة، مطالبًا بوقف فوري للقتال.

وأضاف عبر منصة إكس، أن الأطفال في الحاضنات والمرضى في العناية المركزة بمستشفى القدس حياتهم عرضة للخطر. وشدد روكا على أنه يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة، وخاصة الشمال.

Enough! How can the international community accept the situation in Gaza? Infants in incubators & patients in ICU are at risk of life in the @PalestineRCS Al-Quds hospital. Fighting must stop, humanitarian access must be granted, aid including fuel must reach also the North. pic.twitter.com/ih414WurDu — Francesco Rocca (@Francescorocca) November 11, 2023

استشهاد طبيبين ومستشفيات خارج الخدمة

واستشهد طبيبان وأصيب نازحون جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى مهدي للولادة غرب غزة.

وقالت مصادر من داخل المستشفى الإندونيسي شمال غزة إن إدارة المستشفى قامت بحفر مقبرة جماعية في ساحة بجوار المستشفى لشهداء مجهولي الهوية.

وتعرض مستشفى النصر للقصف المتواصل وللحصار منذ أيام، حيث تم إخلاؤه بالقوة من الأطباء والممرضين والنازحين، وبقي المرضى والجرحى وحدهم.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال مستشفى القدس بمدينة غزة بشكل مباشر، ما خلق حالة من الهلع بين المرضى المقدر عددهم بـ500 مريض، والنازحين الذين لجؤوا إليه وعددهم 14 ألف نازح.

وأمس السبت، قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن كل مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة باستثناء مشفى المعمداني وخدماته محدودة.

عاجل | مراسل الجزيرة: استشهاد طبيبين وإصابات بين نازحين جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى مهدي للولادة غرب غزة pic.twitter.com/9xsYxcvblt — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 11, 2023

ومنذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استشهد 198 من الكوادر الصحية و36 من الدفاع المدني وجرح أكثر من 130، بينما تضررت 60 مركبة إسعاف بينها 53 تعطلت عن العمل بشكل كامل، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، وتم الطلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).

ومنذ 37 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهد أكثر من 11100 فلسطيني بينهم 4506 أطفال و3027 نساء و678 مسنا وأصيب 27490 بجروح مختلفة، حتى مساء الجمعة.