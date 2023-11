مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة.. الاحتلال يواصل حصار مجمع الشفاء ويستهدف “القدس” و”النصر”

يواصل الجيش الإسرائيلي ومدفعيته، القصف العنيف لمحيط مجمع الشفاء الطبي في شمال غرب غزة، وحصاره من الجهات كافة، منذ فجر يوم أمس، في ظل تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية حقيقية، بفعل غياب الخدمات الأساسية. وتُوفي طفلان في حضّانة المجمع بعد توقف المولد الكهربائي وخروجه عن الخدمة.

وأفادت تقارير بأن آليات الاحتلال باتت على مقربة من البوابات الرئيسية لمجمع الشفاء، الذي استهدفت طوابقه بشكل مباشر، وسط تغطية نارية كثيفة وحركة متواصلة للطائرات من دون طيار، ما يحول دون خروج من بداخله من نازحين وجرحى ومرضى وطواقم طبية ومسعفين، الذين بقوا دون كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود.

وما زالت العشرات من جثامين الشهداء ملقاة في ساحة المجمع وفي محيطه، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليها لإخلائها، بسبب كثافة النيران، والاستهداف المباشر من قبل آليات الاحتلال، وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه منذ الساعة التاسعة من أمس الأول، لم تصل مركبة اسعاف إلى المجمع نظرًا لكثافة النيران.

وقالت مصادر داخل المستشفى إن التيار الكهربائي انقطع عن مستشفى الشفاء بشكل كامل فيما اشتكى الطاقم الطبي من أن انعدام الكهرباء ووجود أعداد كثيرة من الجثث يعوق عمل الطواقم في المستشفى.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية إن مسيرات إسرائيلية أطلقت النار على المستشفى. وفي وقت سابق، قال مدير الصحة في غزة الدكتور منير البرش إن قذيفتي دبابة إسرائيلية اخترقتا غرفة العناية المركزة بمستشفى الشفاء صباح السبت ولدينا بقايا القذيفتين.

👶Infants at Al-Quds Hospital are facing dehydration due to a shortage of breast milk alternatives.

بدورها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب عبر منصة إكس، أن الأطفال الرضع في مستشفى القدس التابعة له شمال قطاع غزة يعانون من الجفاف بسبب انقطاع الحليب عنهم.

وقالت الجمعية في منشور آخر “زملاؤنا في غرفة عمليات الطوارئ في غزة يعملون على مدار الساعة رغم انقطاع التيار الكهربائي والقصف المكثف المستمر في محيط مستشفى القدس”.

💢Our colleagues in the emergency operations room in #Gaza are working around the clock despite power outages and the ongoing intense shelling in the vicinity of Jerusalem Hospital. pic.twitter.com/xSG8GNVLLr

وكان رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا، قد تساءل أمس السبت عن كيفية تقبل المجتمع الدولي الوضع في قطاع غزة، مطالبًا بوقف فوري للقتال.

وأضاف عبر منصة إكس، أن الأطفال في الحاضنات والمرضى في العناية المركزة بمستشفى القدس حياتهم عرضة للخطر. وشدد روكا على أنه يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة، وخاصة الشمال.

Enough!

How can the international community accept the situation in Gaza?

Infants in incubators & patients in ICU are at risk of life in the @PalestineRCS Al-Quds hospital.

Fighting must stop, humanitarian access must be granted, aid including fuel must reach also the North. pic.twitter.com/ih414WurDu

— Francesco Rocca (@Francescorocca) November 11, 2023