مُسنة بغزة فقدت 15 من عائلتها: “ارموا علينا كلنا كيماوي ليش بتخلونا نحزن على حبايبنا؟” (فيديو)

صرخة المسنة الفلسطينية كشفت مدى المعاناة النفسية التي يعيشها الناجون من القصف في غزة

كشفت مُسنة فلسطينية -فقدت 15 فردًا من عائلتها جرّاء الغارات الإسرائيلية- عن معاناة نفسية يعيشها من بقوا أحياءً في قطاع غزة حتى الآن.

وانتقدت دور الحكومات العربية في عدم وقف إطلاق النار، وقالت للجزيرة مباشر “إحنا نجونا، بس عندنا 15 شهيد في الدار، قولي لي إيش هيعملوا لنا العرب؟ مش هيعملوا حاجة”.

وأضافت “إحنا بالنسبة لهم (إسرائيل) أصبحنا حقل تجارب، بيجربوا فينا كل سلاح بيعملوه، وإحنا رايحين -تقصد يسيرون في الشوارع- ممكن ننقصف، وإحنا في الدار ممكن ننقصف، لا أحد يبحث عنا أو يعي معاناتنا”.

وضربت مثلًا شعبيًّا مصريًّا عن استمرار إسرائيل في القصف دون تدخّل عربي “يا فرعون ما فرعنك؟ قال: لم أجد مَن يوقفني”.

مسنة فلسطينية فقدت 15 فردًا من أسرتها: ارموا علينا كيماوي كلياتنا ليش بتخلونا نحزن على حبايبنا!#الجزيرة_مباشر | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/hb46Zfoyhy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 11, 2023

وتابعت “كل العرب علينا، وكل الأجانب علينا، علي إيش؟ ماذا عندنا أريد أن أعرف! بيرموا براميل متفجرة علينا حتى لا يخرج أي انسان حي، أبراج كاملة قصفوها”.

وطالبت بأسى أن تلقي عليهم إسرائيل الكيماوي حتى يموتوا كلهم، وقالت “بيدونا أفضل، ارموا علينا جميعًا كيماوي بدلًا من أن نحزن على فقدان حبايبنا وأولادنا، ابني عريس قام بخطبة فتاة منذ شهر واحد فقط، استشهد، راسه راحت”.

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف وغير المسبوق لليوم الـ37 على قطاع غزة، بقصفه جوًّا وبحرًا وبرًّا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، بينما لا يزال المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطرة.

يأتي ذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني وخطورته على حياة المدنيين.