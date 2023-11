مقتل 5 جنود أمريكيين إثر تحطم طائرة مروحية فوق البحر المتوسط

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوربا (EUCOM)، اليوم الأحد، مقتل 5 من جنودها إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية فوق البحر المتوسط خلال “مهمة تدريبية”.

ولم يحدد الجيش الأمريكي المكان الذي كانت تحلق فيه المروحية، لكن الولايات المتحدة تنشر حاملة طائرات في المنطقة في إطار جهودها لمنع تحول الحرب بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل إلى نزاع إقليمي.

وقالت “يوكوم” في بيان “خلال مهمة روتينية للتزود بالوقود جوا في إطار تدريب عسكري، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية تقل 5 من عناصر الجيش لحادث مؤسف وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط. ولقي العناصر الخمسة الذين كانوا في الطائرة حتفهم”.

وأفادت القيادة الأمريكية بأن “جهود البحث والإنقاذ بدأت عقب الحادث على الفور، بمشاركة الطائرات والسفن العسكرية الأمريكية القريبة”.

وأضاف البيان: “فكرنا وصلواتنا مع عائلات القتلى”. ويجري حالياً التحقيق في الحادث، حسب المصدر نفسه.

وأوضحت القيادة أنه “احترامًا لعائلات الجنود وتماشيًا مع سياسة وزارة الدفاع الأمريكية، سيتم حجب هويات أفراد الطاقم حتى 24 ساعة بعد اكتمال إخطار الأقارب”.

والسبت، قالت القيادة العسكرية الأمريكية في أوربا في بيان نشرته على موقعها الالكتروني: “مساء 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية كانت تقوم بعمليات تدريبية في شرق البحر الأبيض المتوسط لحادث مؤسف وسقطت”.

وتابعت “يجري حاليا التحقيق في سبب الحادث، فيما لا توجد مؤشرات على وجود نشاط عدائي”.

وأشاد الرئيس جو بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض بالعسكريين الذين لقوا حتفهم، مشيرا إلى أنهم قضوا في عطلة نهاية الأسبوع التي يكرم فيها الأمريكيون سنويا قدامى المحاربين.

وقال بايدن “عناصر جيشنا يضعون حياتهم على المحك من أجل بلادنا كل يوم”.

وأضاف أنهم “يخاطرون طوعا للحفاظ على سلامة وأمن الشعب الأمريكي. وشجاعتهم اليومية ونكران الذات هما شهادة دائمة على أفضل ما في أمتنا”.

Today, we honor the story of our veterans – the story of our nation at its best.

On Veterans Day, let’s recommit to fulfilling our one sacred obligation as a nation: to prepare those we send into harm’s way and care for them and their families when they come home. pic.twitter.com/tLDS4cbjyD

— President Biden (@POTUS) November 11, 2023