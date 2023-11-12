“نتنياهو يطبقه ليل نهار”.. تعرّف على بروتوكول هانيبال لمنع وقوع أسرى في الحرب (فيديو)

شعار هذا البروتوكول “جندي قتيل خير من جندي أسير” وقد أثار جدلًا واسعًا داخل المجتمع الإسرائيلي

قال زاهر جبارين، مسؤول ملف الأسرى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمارس قانون “هانيبال” ليل نهار في الحرب على غزة منذ بدايتها، فما هو هذا القانون؟

“جندي قتيل خير من جندي أسير” شعار يستخدمه الاحتلال منذ سنوات، والقانون هو إجراء يستخدمه الجيش الإسرائيلي لمنع أسر جنوده، ويسمح بقصف مواقعهم، حتى لو أفضى ذلك إلى قتلهم جميعًا، أي قتل الأسير والآسر معًا.

بقي القانون سريًّا حتى اعتماده عام 2006، وطبقته إسرائيل في مناسبات عدة، كان أكثرها تدميرًا في رفح عام 2014، إذ إنه من بين 11 إسرائيليًّا طُبق عليهم البروتوكول لم ينجُ سوى جندي واحد.

عاد مصطلح “برتوكول هانبيال” إلى الظهور مجددًا في عملية طوفان الأقصى، التي أسرت فيها المقاومة الفلسطينية نحو 250 إسرائيليًّا، بينهم عشرات الجنود والضباط.

وهو ما أكده صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في مداخلة سابقة للجزيرة عقب أيام معدودة من “طوفان الأقصى”، وقال إن جيش الاحتلال مارس بروتوكول هانيبال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وقتل العديد من الأسرى والآسرين معًا.

كما قالت المستوطِنة ياسمين بورات لقناة “كان” الإسرائيلية، وهي شاهدة عيان عن ما حدث في مستوطنة “بئيري”، إن قوات الجيش أطلقت قذائف الدبابات على المقاتلين والأسرى وقتلت الجميع، “رغم علمها بوجود رهائن لدى المسلحين”.

البروتوكول أثار جدلًا واسعًا داخل المجتمع الإسرائيلي، إذ يصفه معارضون بـ”الخيار الوحشي” الذي يخاطر بأرواح أسرى يمكن إنقاذهم.