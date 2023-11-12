“وين راسه؟ الحمد لله يا رب”.. فاجعة أب في غزة أثناء وداع ابنه الشهيد (فيديو)

تداولت منصات التواصل مشهدًا مؤثرًا لأب فلسطيني في قطاع غزة، يسأل عن رأس ابنه الشهيد بعدما شاهد جثمانه إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي.

الأب المكلوم الذي كان يردد “الحمد لله يا رب” ذهب إلى المستشفى ليعاين جثث أبنائه الشهداء، جرّاء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلهم بغارة جوية.

سأل الأب “وين أحمد؟”، فجاء الرد “هو بهذا الحِرام (الغطاء)”، فيسأل مرة أخرى “ومحمود وين؟”، فيأتي الرد “محمود لسه مطلعهوش (لم يخرجوه)”.

فردَّ الأب باكيًا “الحمد لله يا رب، هذا أحمد؟ وين راسه؟ وين راسه؟ الحمد لله يا رب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله”، في مشهد يدمي القلوب.

“وين راسه؟ الحمد لله يا رب”.. فلسطيني يودع نجله بالدموع بعد استـشهاده بقـصـف الاحـتلال المتواصل لغزة.#غزة_تحت_القصف | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/M1Hwbk9LzH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 11, 2023

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف وغير المسبوق لليوم الـ37 على قطاع غزة، بقصفه جوًّا وبحرًا وبرًّا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، بينما لا يزال المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطرة.

يأتي ذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني وخطورته على حياة المدنيين.