أمير قطر يشدد في اتصال هاتفي مع بايدن على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن “ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن الدماء وحماية المدنيين في غزة، وفتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة”.

كما أشار خلال المكالمة التي أجريت ليل الأحد، إلى استمرار مساعي قطر الدبلوماسية لخفض التصعيد، ومنها جهودها في إطلاق سراح الأسرى وفتح معبر رفح أمام الأجانب والمساعدات الإغاثية، مثمنا دور الولايات المتحدة في هذا السياق، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية.

من جهته، قال البيت الأبيض “الرئيس الأمريكي وأمير قطر بحثا التطورات في غزة والجهود العاجلة المستمرة لإطلاق سراح الرهائن”. وبحسب بيان البيت الأبيض “ناقش الزعيمان الحاجة إلى حماية المدنيين الأبرياء والجهود المستمرة لزيادة التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف البيان “أعرب بايدن عن تقديره لدولة قطر والشيخ تميم شخصيًا للجهود السابقة لتأمين إطلاق سراح الرهائن لدى (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، ومن بينهم مواطنان أمريكيان، والجهود العاجلة المستمرة لتأمين إطلاق سراح المزيد من الرهائن”، وأدان بايدن احتجاز الأسرى لدى حماس.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال لبرنامج “حالة الاتحاد” على محطة (سي إن إن) الأحد إن “مفاوضات نشطة ومكثفة” جارية وتشمل إسرائيل وقطر ومصر والولايات المتحدة بخصوص تأمين إطلاق سراح المزيد من المحتجزين، لكن لم يتضح إن كانوا جميعًا ما زالوا على قيد الحياة.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية الأحد إن الوزير أنتوني بلينكن تحدّث هاتفيًا مع رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني السبت لمناقشة الجهود الرامية لإجلاء المصابين بجروح خطرة من غزة.

وأضاف المتحدث أن بلينكن ورئيس الوزراء القطري بحثا أيضًا زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إطلاق سراح الأسرى لدى حركة حماس.