استهداف “جيب” عسكري إسرائيلي بعبوة ناسفة في قلقيلية شمالي الضفة (فيديو)

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن مقاومين فجّروا عبوة ناسفة في مركبة عسكرية إسرائيلية خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت الليلة الماضية، مدينة قلقيلية، واعتقلت شابًا من منزله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت حي الظهر في المدينة وحاصرت منزلًا واعتقلت الشاب علاء دويري، كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وأضافت أن شابا أصيب بشظية رصاصة في الفخذ برصاص قوات الاحتلال نقل على أثرها الى مستشفى درويش نزال الحكومي بالمدينة لتلقي العلاج حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.

مصادر للجزيرة مباشر: مقاومون يفجرون عبوة ناسفة في مركبة عسكرية إسرائيلية خلال اقتحامها مدينة قلقيلية بـ #الضفـة_الغربية #الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/UTJJcM0trE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 13, 2023

وقد شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات الليلة الماضية لعدة بلدان في الضفة الغربية أسفرت عن استشهاد المواطن عيسى علي القاضي (66 عاما) برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال في الخليل.

وداهم جيش الاحتلال مقر الجمعية الخيرية الإسلامية في بلدة يطا إلى الجنوب من الخليل، وصادر محتوياتها من أجهزة كمبيوتر ومعدات ومواد.

ونفذ جيش الاحتلال حملة اعتقالات طالت عشرات المواطنين في محافظات نابلس وجنين وقلقيلية، والخليل وبيت لحم، ورام الله، كما اقتحم مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا.

وتتزامن هذه التوترات في الضفة الغربية، مع الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال جوا وبرا وبحرا على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتسببت الحرب منذ ذلك الحين، في استشهاد أكثر من 11180 فلسطينيا بينهم 4609 أطفال و3100 نساء و678 مسنا وإصابة أكثر من 27490 بجراح مختلفة حتى مساء الأحد.