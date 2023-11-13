“اغسلوا أيديكم من دعم الاحتلال”.. الأزهر يدعو أحرار العالم إلى تحرك عاجل لكسر الحصار عن مستشفيات غزة

طالب الأزهر الشريف، المجتمع الدولي بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في حقّ مستشفى الشفاء في غزة، ودعا أحرار العالم والمنظمات والهيئات الدولية إلى التحرك العاجل من أجل كسر الحصار غير الإنساني عن مستشفيات القطاع.

وطالب الأزهر في بيان له اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بمحاكمة “الكيان الصهيوني الإرهابي الذي لا يعرف معنى الإنسانية والحياة، في ‏مذابح الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي اقترفها، وذلك بعد أن تسبب إرهابه وعزله لقطاع غزة بالكامل ومنع الوقود ‏والمستلزمات الطبية عن المستشفيات في خروج عدد كبير منها خارج الخدمة، واستشهاد مرضى الرعاية المركزة وأطفال ‏الحضانات بمستشفى الشفاء، كما تسبَّب قصفه الجنوني لمحيط المستشفى في سقوط عشرات الشهداء ومنع دفنهم واستهداف كل ‏من يحاول الخروج أو الدخول من وإلى المستشفى”.‏

ودعا الأزهر الشريف كل أحرار العالم إلى أن “يغسلوا أيديهم من دعم هذا الكيان الذي برهن على قسوته وتجرده من كل معاني ‏الرحمة والإنسانية، وسفك دماء الأبرياء واستعراض جبروته على المرضى والأطفال والنساء والشيوخ، وارتكاب أبشع ‏الجرائم التي تعف عنها الحيوانات في الأدغال”.‏

وأكد أن الصمت على هذه الجرائم هو “وصمة عار” على جبين ‏الإنسانية والمجتمع الدولي، محملًا مسؤولية هذه الجرائم الشنيعة لكل من يدعم هذا “الكيان المجرم” ويقف خلفه سواء ‏بالتأييد أو الصمت.‏

وحيّا الأزهر أطباء غزة ‏الشجعان وكوادرها الطبية الباسلة، الذين تصدروا الخطوط الأمامية لإنقاذ الجرحى ‏وتضميد جراح المصابين، ووقفوا يجاهدون بأنفسهم تحت “القصف الهمجي للكيان الإرهابي” ولم يهابوا الموت، وأكد أن ‏هؤلاء الأبطال ضربوا المُثُل في التضحية وبذل الغالي والنفيس، ولم يدخروا قطرة عرق في ظل نقص حاد للمستلزمات الطبية ‏الأساسية والكهرباء والوقود؛ مما اضطرهم إلى إجراء عمليات في غاية الصعوبة بدون تخدير وخارج غرف العمليات.

ومنذ 38 يوما يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة دمر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها، واستشهد جراءها أكثر من 11180 فلسطينيا بينهم 4609 أطفال و3100 امرأة و678 مسنّا، وأصيب أكثر من 27490 بجروح مختلفة، حتى صباح اليوم.