الاحتلال يغلق مكاتب قناة “الميادين” اللبنانية ويمنع بثها من داخل إسرائيل

بدأ وزير الاتصالات الإسرائيلي منذ أسبوعين أيضًا بإجراءات إغلاق مكاتب قناة (الجزيرة) ومصادرة معداتها

قررت حكومة الاحتلال، اليوم الاثنين، إغلاق مكاتب قناة “الميادين” اللبنانية وحظر عملها في إسرائيل؛ بتهمة الإضرار بأمن الدولة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الإغلاق جاء بعد إقرار المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت) لإجراءات إغلاق القنوات الفضائية الأجنبية “التي تسيء من خلال بثها لأمن إسرائيل”.

وصادق الكابينت في جلسته مساء أمس على إجراءات الإغلاق تلك، وأقر تطبيقها فورًا على مكاتب قناة “الميادين” اللبنانية في إسرائيل.

ووقّع وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي صباح اليوم مرسوما بإغلاق مكاتب قناة “الميادين” ومنعها من البث من داخل إسرائيل.

"الكابينت" يصادق على وقف نشاط شبكة الميادين الإعلامية في فلسطين المحتلة#طوفان_الأقصى#الميادين https://t.co/cZlu0XgqDG — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 13, 2023

إجراءات لإغلاق قنوات أخرى

يشار إلى أن الوزير كارعي كان قد بدأ منذ أسبوعين إجراءات لإغلاق مكاتب قناة “الجزيرة” في إسرائيل ومصادرة معداتها، وقد حظيت هذه الإجراءات بموافقة وزير الدفاع يوآف غالانت وكذلك جهاز الاستخبارات “الموساد”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن ذلك كان بحاجة إلى مصادقة المجلس الوزاري عليه، وهو ما رفض إدراجه رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وهذا أول قرار إسرائيلي بمنع بث قناة عربية من إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت حكومة الاحتلال قد أقرت الشهر الماضي تشريعات مؤقّتة تسمح لوزير الاتصالات الإسرائيلي بمنع بث وسائل إعلام أجنبية من إسرائيل بدعوى المس بالأمن الإسرائيلي.

التسريبات تتحدث عن اقتحام لمقار #الميادين في #فلسطين_المحتلة ومصادرة كل معداتها واعتقال موظفيها للتحقيق معهم. ما التأثير الذي أحدثته الميادين لدى الاحتلال الإسرائيلي؟ محلل #الميادين للشؤون الإسرائيلية عباس إسماعيل#غزة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/0imMh30eQC — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 12, 2023

وبحسب الموقع الإلكتروني لقناة الميادين، نقل مراسل القناة قبل أيام تسريبات تتحدّث عن نيّة إسرائيل اقتحام مقار الشبكة، ومصادرة كل معدّاتها واعتقال موظفيها للتحقيق معهم.

وأضافت القناة على موقعها أن الإعلام الإسرائيلي ذكر قبل أيام أنّ جميع الجهات الأمنية لدى الاحتلال، بما فيها الموساد والشاباك، والجيش الإسرائيلي، قدّمت توصية بإيقاف بث قناة الميادين داخل إسرائيل.