سياسة|فلسطين

الاحتلال يغلق مكاتب قناة “الميادين” اللبنانية ويمنع بثها من داخل إسرائيل

بدأ وزير الاتصالات الإسرائيلي منذ أسبوعين أيضًا بإجراءات إغلاق مكاتب قناة (الجزيرة) ومصادرة معداتها

هذا أول قرار إسرائيلي بمنع بث قناة عربية من إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي (قناة الميادين)
13/11/2023-|آخر تحديث: 13/11/202303:47 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قررت حكومة الاحتلال، اليوم الاثنين، إغلاق مكاتب قناة “الميادين” اللبنانية وحظر عملها في إسرائيل؛ بتهمة الإضرار بأمن الدولة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الإغلاق جاء بعد إقرار المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت) لإجراءات إغلاق القنوات الفضائية الأجنبية “التي تسيء من خلال بثها لأمن إسرائيل”.

وصادق الكابينت في جلسته مساء أمس على إجراءات الإغلاق تلك، وأقر تطبيقها فورًا على مكاتب قناة “الميادين” اللبنانية في إسرائيل.

ووقّع وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي صباح اليوم مرسوما بإغلاق مكاتب قناة “الميادين” ومنعها من البث من داخل إسرائيل.

إجراءات لإغلاق قنوات أخرى

يشار إلى أن الوزير كارعي كان قد بدأ منذ أسبوعين إجراءات لإغلاق مكاتب قناة “الجزيرة” في إسرائيل ومصادرة معداتها، وقد حظيت هذه الإجراءات بموافقة وزير الدفاع يوآف غالانت وكذلك جهاز الاستخبارات “الموساد”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن ذلك كان بحاجة إلى مصادقة المجلس الوزاري عليه، وهو ما رفض إدراجه رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وهذا أول قرار إسرائيلي بمنع بث قناة عربية من إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت حكومة الاحتلال قد أقرت الشهر الماضي تشريعات مؤقّتة تسمح لوزير الاتصالات الإسرائيلي بمنع بث وسائل إعلام أجنبية من إسرائيل بدعوى المس بالأمن الإسرائيلي.

وبحسب الموقع الإلكتروني لقناة الميادين، نقل مراسل القناة قبل أيام تسريبات تتحدّث عن نيّة إسرائيل اقتحام مقار الشبكة، ومصادرة كل معدّاتها واعتقال موظفيها للتحقيق معهم.

وأضافت القناة على موقعها أن الإعلام الإسرائيلي ذكر قبل أيام أنّ جميع الجهات الأمنية لدى الاحتلال، بما فيها الموساد والشاباك، والجيش الإسرائيلي، قدّمت توصية بإيقاف بث قناة الميادين داخل إسرائيل.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + هيئة البث الإسرائيلي