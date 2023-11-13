الاحتلال يقتل مسنا فلسطينيا ويقتحم مقر الجمعية الخيرية الإسلامية في الضفة (شاهد)

تقدم الجمعية الإسلامية رعاية لأكثر من 7500 يتيم ومحتاج في الضفة المحتلة

استشهد مسنًا فلسطينيًا فجر اليوم الاثنين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة متأثرًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في واقعة رصدتها كاميرات المراقبة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهد المواطن عيسى علي القاضي (66 عاما) برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال في الخليل”.

كان يبحث عن لقمة العيش.. لحظة اغتيال شهيد الخليل فجر اليوم الحاج عيسى علي عبد المنعم القاضي والذي يعمل سائق تاكسي. pic.twitter.com/xBe3FaJ6zr — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 13, 2023

وتناقل الفلسطينيون مقطع فيديو رصدته كاميرات مراقبة، لسائق سيارة أجرة مضرجا بدمائه وسط الخليل، قتله الجيش الإسرائيلي دون أن يشكل أي خطر عليهم.

ووقعت الحادثة بالقرب من الجمعية الخيرية الإسلامية بالخليل، وبالتزامن مع مداهمات واقتحامات نفذتها قوات الاحتلال لمدينة الخليل ومناطق أخرى في الضفة.

برصاصة في الرأس!.. جيش الاحتلال يُطلق النار على سائق تاكسي بالضفة الغربية قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن المواطن عيسى علي القاضي (66 عاماً) استـــ ـشـــ ـهد إثر رصاصة في رأسه أطلقها عليه جيش الاحتلال في الخليل#الجزيرة_مباشر | #الضفة_الغربية pic.twitter.com/KLVPfrfwzG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 13, 2023

وحسب مصادر خاصة للجزيرة مباشر، فإن قوات الاحتلال اقتحمت الجمعية الخيرية الإسلامية في بلدة يطا وأغلقتها بعد مصادرة محتويات من بينها أجهزة كمبيوتر ومعدات ومواد.

وتقدم الجمعية الإسلامية رعاية لأكثر من 7500 يتيم ومحتاج في الضفة الغربية.

إضراب شامل

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في الخليل الإضراب الشامل حدادا على روح الشهيد المسن عيسى القاضي الذي أعدمته قوات الاحتلال داخل مركبة التاكسي التي يعمل عليها.

وخلال ساعات الليل، نفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت عشرات المواطنين في محافظات نابلس وجنين وقلقيلية (شمال)، والخليل وبيت لحم (جنوب)، ورام الله (وسط).

وتتزامن هذه التوترات في الضفة الغربية، مع الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي جوا وبرا وبحرا على القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.