البنتاغون: شن غارات في سوريا على مواقع تابعة لإيران

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة شنت غارات استهدفت موقعين مرتبطين بإيران في سوريا الأحد ردا على هجمات طالت جنودا أمريكيين.

وهذه ثاني مرة خلال أقل من 3 أسابيع يستهدف فيها الجيش الأمريكي مواقع في سوريا قال إنها لفصائل مسلحة مرتبطة بإيران التي تحمّلها واشنطن مسؤولية تصاعد الهجمات على قواتها في الشرق الأوسط.

وقال أوستن في بيان “نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات دقيقة اليوم الأحد استهدفت منشآت في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومجموعات مرتبطة بإيران، في رد على الهجمات المستمرة ضد جنود أمريكيين في العراق وسوريا”.

وأضاف أن “الضربات استهدفت منشأة تدريب ومخبأ قرب مدينتي البوكمال والميادين”.

ونقلت شبكة فوكس نيوز الأمريكية عن مسؤول في البنتاغون قوله إن ما لا يقل عن ٦ مسلحين تابعين لإيران قتلوا في الغارات التي شنتها الولايات المتحدة الأحد.

عاجل | وزير الدفاع الأمريكي: نفذنا ضربات على مواقع للحرس الثوري وجماعات متحالفة مع إيران ردا على هجمات ضد جنود أمريكيين في العراق وسوريا — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) November 12, 2023

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها هاجمت موقعين لتخزين الأسلحة مرتبطين بإيران في سوريا الأربعاء، واستهدفت منشأتين في 26 تشرين الأول/أكتوبر قالت إن إيران والمنظمات التابعة لها تستخدمهما في سوريا.

وتقول واشنطن إن سلسلة الضربات تأتي ردا على الهجمات المتكررة على القوات الأمريكية في العراق وسوريا والتي بلغ عددها أكثر من 45 منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر وأدت إلى إصابة عشرات من الجنود الأمريكيين.

ويرتبط تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في الأسابيع الأخيرة بالحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وكانت للحرب على غزة تداعيات على الولايات المتحدة خارج العراق وسوريا، فقد أعلن الحوثيون الأربعاء أنهم أسقطوا طائرة أمريكية مسيرة قبالة سواحل اليمن قالوا إنها كانت تنشط في إطار الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل.

وأكّد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية الأربعاء إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من طراز “إم كيو-9” قبالة السواحل اليمنية.