الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول مساعدات جديدة إلى قطاع غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن 76 شاحنة جديدة محمّلة بالمساعدات الإنسانية دخلت قطاع غزة، يوم الأحد، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، فيما استمر منع دخول الوقود.

وقال الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان إن “الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال الوقود حتى اللحظة”.

وبذلك يصل عدد الشاحنات المستلمة منذ بدء السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في 21 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 980 شاحنة، حسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتسبب منع دخول الوقود للقطاع في توقف عدد من المستشفيات عن العمل، والعديد من الخدمات الحيوية.

ودخلت أول قافلة إغاثية إلى غزة في 21 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكانت تضم 20 شاحنة أغلبها مواد طبية وغذائية، وذلك بعد 13 يوما من الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع وقصف معبر رفح.

ويعاني سكان غزة من وضع إنساني وصحي كارثي، إذ نزح أكثر من مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنعت إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء والوقود، في ظل قصف مكثف من قبل قوات الاحتلال.