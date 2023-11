بعد انقطاع الكهرباء.. استشهاد 5 أطفال رضّع و7 مرضى بمستشفى الشفاء في غزة

أفاد وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش، مساء الأحد باستشهاد “خمسة أطفال رضع” و”سبعة مرضى في العناية المكثفة”، بسبب انقطاع الكهرباء في مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر.

وأضاف أبو الريش “نتوقع أن يتضاعف عدد الشهداء حتى الصباح (الاثنين)”.

وكان المستشفى أعلن أن 39 طفلا رضيعا لا يزالون فيه، وأن ممرضين يلجؤون إلى التنفس الاصطناعي اليدوي لابقائهم على قيد الحياة.

وأشار طبيب في منظمة “أطباء بلا حدود” إلى أن 17 مريضا موجودون في قسم العناية المركزة.

بدوره وصف مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الوضع في مستشفى الشفاء بأنه “خطير جدا”.

وقال غيبريسوس في تدوينة عبر منصة إكس، الأحد، إنهم نجحوا في التواصل مجددا مع العاملين في القطاع الصحي بمستشفى الشفاء.

.@WHO has managed to get in touch with health professionals at the Al-Shifa hospital in #Gaza.

The situation is dire and perilous.

It's been 3 days without electricity, without water and with very poor internet which has severely impacted our ability to provide essential…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 12, 2023