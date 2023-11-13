بقذائف “الياسين 105”.. القسام تدمر 3 دبابات وناقلة جند و4 آليات للاحتلال وتدكّ مواقعه في غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، تدمير 3 دبابات وناقلة جند و4 آليات إسرائيلية بقذائف “الياسين 105”.

وفي اليوم الـ38 للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، قالت كتائب القسام في بيانات إنها دمرت دبابتين صهيونيتين بقذيفة “الياسين 105” وقذيفة “تاندوم” غرب مدينة غزة.

وأضافت في بيان لها على تليغرام أن مقاتليها “دمروا ناقلة جند صهيونية غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105 مما أدى إلى احتراقها بالكامل”.

وفي بيان ثالث، أفادت كتائب القسام أنها استهدفت “4 آليات صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105”.

كما أعلنت أنها تدكّ قوات العدو المتوغلة شرق جحر الديك وفي محور جنوب غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل. وأعلنت الكتائب كذلك أنها دمرت دبابةً إسرائيلية جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين 105”.

وكان المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة قد قال أول أمس السبت، أن كتائب القسام قد وثقت “تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري” على قطاع غزة.

ومنذ 38 يوما يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة دمر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها، واستشهد جراءها أكثر من 11180 فلسطينيا بينهم 4609 أطفال و3100 امرأة و678 مسنّا، وأصيب أكثر من 27490 بجروح مختلفة، حتى صباح الاثنين.