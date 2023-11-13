بينهم قيادات من الحركة الأسيرة.. عمليات نقل جماعية واسعة في كل سجون إسرائيل

بعد السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، صعّدت إدارة سجون الاحتلال من عمليات النقل الجماعية بحق الأسرى

واصلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي التصعيد من عمليات النقل الجماعية بحق الأسرى الفلسطينيين ومن بينهم قيادات من الحركة الأسيرة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان إن إدارة سجون الاحتلال تواصل التصعيد من عمليات النقل الجماعية بحق الأسرى في السجون، من بينهم قيادات من الحركة الأسيرة، ومن الأسرى القدامى، رافق ذلك عمليات تنكيل بحقهم، وكان من أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يدخل بعد أيام عامه الـ44 في سجون الاحتلال.

وأضاف البيان، أن الاحتلال نقل الأسير نائل البرغوثي (66 عامًا)، مؤخرًا من سجن (عوفر) إلى سجن (جلبوع)، خلالها تعرض لعملية تنكيل، تمثلت بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، وهو أحد الأسرى القدامى حيث بلغت مجموع سنوات اعتقاله نحو 44 عامًا، منها 34 عامًا أمضاها بشكل متواصل.

ولفت البيان، إلى أن إدارة السجون وبعد السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، صعّدت من عمليات النقل الجماعية بحق الأسرى سواء إلى الأقسام داخل السجن أو زنازين العزل الانفرادي، أو إلى سجون أخرى، والتي طالت المئات من بينهم أسرى مرضى، ونفّذت خلال عمليات النقل اعتداءات واسعة بحقهم.

عملية انتقام

واعتبرت الهيئة والنادي، أن الجرائم التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحق الأسرى، والتي وصلت إلى ذروتها بعد السابع من أكتوبر، عبر جملة واسعة من الإجراءات التنكيلية التي مسّت كافة مقومات الحياة إلى جانب الاعتداءات الواسعة التي خلفت إصابات بين صفوفهم، تشكّل امتدادًا لنهج الاحتلال المتواصل منذ عقود والقائم على عملية الانتقام المستمرة بحق الأسرى.

وأكد البيان أن هذه الجرائم لم تبدأ بعد السابع من أكتوبر، وستبقى العقود التي أمضاها الأسير البرغوثي والآلاف من الأسرى شاهدًا على نهج الاحتلال.

وفي بيان آخر قالت الهيئة ونادي الأسير إن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، ارتفعت إلى نحو (2470) حالة، حتى أمس الأحد وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطّروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتشهد الضفة الغربية والقدس حملات مداهمة واقتحامات يومية للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يرافقها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وزادت وتيرة الاقتحامات بالتزامن مع حرب مدمرة يشنها الاحتلال على قطاع غزة أسفرت عن تجاوز عدد الشهداء 11 ألفًا بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح، فضلا عن استشهاد 187 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة والقدس.