“تفرقوا ودعموا العدو فضاعت الأندلس”.. العوا ينتقد تنصّل الدول العربية من مسؤولية ما يجري في غزة (فيديو)

العوا: ما حدث في الأندلس يحدث الآن، نحن نضيع دولة بعد دولة، وشعبًا بعد شعب

يرى المفكر الإسلامي محمد سليم العوا، أنه من غير المعقول ولا الإنساني أن يدّعي أي زعيم لدولة عربية أو أي جهة أنه غير مسؤول عما يجري حاليًّا في فلسطين لأن (حركة المقاومة الإسلامية) حماس لم تستشره قبل عملية “طوفان الأقصى”.

وقال العوا في مداخلة هاتفية لبرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، مساء الأحد، إن “قضية فلسطين ليست قضية غزة ولا قضية حماس، ولا قضية السلطة الفلسطينية، الذي يقول رئيسها محمود عباس، بأن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وذلك لرغبته في الحصول عليها بدلًا من دولة أخرى”.

وأضاف “القضية قضية كل عربي وكل مسلم، تاريخ من الصراع بين الصهاينة والمسلمين والعرب، ليس مقبولًا من أحد أن يقول أنا لا شأن لي بهذا، لأنهم سيعودون ويقولون أُكلنا يوم أكل الثور الأبيض”.

وضرب العوا مثلًا بانهيار الحضارة الإسلامية في الأندلس، وشبّه به الوضع الحالي، وقال “لو أن ملوك الطوائف في الأندلس لم يتفرقوا ولم يخضعوا لعدوهم بل ودعمه في مواجهة إخوانهم المسلمين، ما ضاعت الأندلس”.

المفكر د. محمد سليم العوا: "كلنا مسؤولون عن فلسطين" pic.twitter.com/8mVWpB4fsR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 12, 2023

ورأى أن ما حدث في الأندلس يحدث الآن، وقال “نحن نضيع دولة بعد دولة، وشعبًا بعد شعب تحت سيطرة الغطرسة الإسرائيلية التي لا توجد قوة قادرة على إيقافها لأننا نخاف من أمريكا وأوروبا، ونخاف أن تضربنا إسرائيل لأنها أقوى منا عسكريًّا”.

ووصف ذلك الشعور بأنه “عبث”، وأضاف “ولا يليق بذوي الكرامة والنخوة ولا الرجولة العربية أبدًا، وما كان المسلمون هكذا أبدًا، لا يجوز أن نتنصل من هذه المسؤولية، بل نحن مسؤولون مع حماس والجهاد وكل المقاومة عن الوضع في فلسطين كلها لا في غزة وحدها”.