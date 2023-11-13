جثث الشهداء في الشوارع.. عودة قافلة طبية لإجلاء الجرحى من مستشفى القدس بسبب القصف العنيف

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قافلة الإجلاء التابعة لها برفقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عادت أدراجها، بعد أن انطلقت اليوم من خان يونس باتجاه مستشفى القدس لإجلاء المرضى والطواقم الطبية والنازحين فيها.

وأكدت الجمعية، في بيان اليوم الاثنين، أن القافلة اضطرت إلى العودة بسبب “خطورة الأوضاع في منطقة تل الهوى حيث يقع المستشفى، في ظل تواصل القصف وإطلاق النار”، مشيرة إلى أنه “لا يزال الطاقم الطبي والمرضى ومرافقوهم محاصرين داخل المستشفى من دون طعام أو ماء أو كهرباء”.

وفي بيان سابق اليوم، قالت الجمعية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق النار والقصف العنيف في محيط مستشفى القدس.

كما أكدت أن الآليات والدبابات الاسرائيلية تتمركز في محيط المستشفى من جميع الجهات، حيث سُمعت أصوات قصف متواصلة.

وكانت جمعية الهلال الأحمر، أعلنت أمس الأحد، عن خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

“الجثث ملقاة في الشوارع”

وفي بيان منفصل، طالبت جمعية الهلال الأحمر المجتمع الدولي بتأمين الوصول الآمن لطواقم الإسعاف إلى الجرحى والشهداء في غزة وشمالي القطاع.

وأضافت الجمعية أنها تلقت مئات البلاغات بشأن مواطنين محاصرين في مدينة غزة يناشدون طواقم الإسعاف نقل الجرحى والشهداء وإجلاءهم، لكن القصف واستهداف الاحتلال لسيارات الإسعاف يحول دون تنفيذ ذلك.

عاجل | الهلال الأحمر: طواقمنا بمستشفى القدس في غزة محاصرة مع المرضى والجرحى دون كهرباء ولا ماء ولا طعام — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) November 13, 2023

وأشارت الجمعية إلى أن هناك العديد من الجثث الملقاة في الشوارع منذ أيام، بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة تحت الأنقاض حتى الآن، مؤكدة أن الأوضاع الإنسانية في مدينة غزة تدهورت بشكل مأساوي، وبات المدنيون شبه محرومين من خدمات الرعاية الصحية الطارئة.