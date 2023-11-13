جرافة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تدهس جثة شهيد فلسطيني في قطاع غزة (فيديو)

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن فزعه وصدمته إزاء تلقيه مقطع فيديو يظهر آلية عسكرية إسرائيلية تدهس بشكل متعمد جثة شهيد فلسطيني بلباس مدني قضى خلال محاولته النزوح داخل قطاع غزة.

وحسب تحقيقات المرصد الأورومتوسطي، فإن الشهيد كان يحاول عبور الممر الذي أعلن الجيش الإسرائيلي تخصيصه (طريق صلاح الدين الرئيسي) لنزوح المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة وشمالها إلى جنوب القطاع، إلا أنه تم قتله بأعيرة نارية ثم داسته الآلية العسكرية بهدف التمثيل بجثته.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن طواقمه وثقت منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي، عدة انتهاكات إسرائيلية شملت التمثيل بجثث شهداء فلسطينيين والتنكيل والسحل ببعضها والتبول عليها وحتى تقطيع أطرافها.

وشجب المرصد “تباهي جنود الجيش الإسرائيلي بالتمثيل بجثث القتلى ونشر مقاطع فيديو توثق ذلك”.

واعتبر المرصد “أن ذلك يعكس حدة سادية الجنود وخرقهم الفاضح لقواعد الحرب”.

وأكد المرصد أن قواعد القانون الدولي تشدد على ضرورة احترام جثث القتلى وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة بموجب المادة 115 التي تنص على ضرورة الالتزام بالبحث عن الموتى وجمع جثثهم واحترامها وإجلائهم وصيانة قبورهم، فيما تؤكد اتفاقية جنيف الرابعة ضرورة اتخاذ أطراف النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب الموتى وتشويه جثثهم.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن “حصيلة الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بلغت، حتى مساء الأحد، 11 ألفًا و180، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة”.