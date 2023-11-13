جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وإصابة آخر بجروح خطرة في الحرب على غزة

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ حرب السابع من أكتوبر إلى 363

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين مقتل ضابطين وإصابة جندي بجروح خطيرة يوم أمس الأحد، خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة؛ مما يرفع عدد قتلاه إلى 45 منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفق بيان جيش الاحتلال فإن القتيلان هما: الرائد يسسخار نتان (28 عامًا) من كريات ملاخي وهو ضابط في لواء الكوماندوز، والرقيب أول إيتاي شوهام (21 عامًا) من راس العين (روش هعين) وهو أيضًا ضابط في تشكيل الكوماندوز.

جيش الدفاع يعلن سقوط ضابطين في معارك شمالي القطاع والمتحدث العسكري يقول ان عدد ضحايا جيش الدفاع منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم في معارك غزة قد بلغ 363 جنديا وضابطاhttps://t.co/HHQ19zoKS0 pic.twitter.com/q1Ekuzidwl — مكان الأخبار (@News_Makan) November 13, 2023

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال بأنه تم حتى الآن تسليم إخطارات إلى عائلات 363 ضابطًا وجنديًّا سقطوا في هذه الحرب منذ السابع من أكتوبر.

وتشكك فصائل المقاومة الفلسطينية في أرقام القتلى التي يعلن عنها جيش الاحتلال، وقال عزت الرشق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للجزيرة مباشر الأحد إن قتلى جيش الاحتلال أضعاف ما يعلنه وقد تصل إلى 5 أضعاف، وإن مئات من جرحى جنود جيش الاحتلال في حالة موت سريري، وإن الإعلان يتم على دفعات حتى لا يصدموا المجتمع “الصهيوني”.

🔻- جيش الاحتلال ينشر بيانات الضابط الرائد إيساكار ناتان (28 عاماً)، والرقيب المقاتل إيتاي شاهام (21 عاماً)، من كتيبة الكوماندوز، اللذين قُتلا في معركة شمالي قطاع #غزة أمس pic.twitter.com/y4C5GnJMnN — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 13, 2023

وتخوض القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة اشتباكات عنيفة مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية، على محاور التقدم شمال القطاع وجنوبه، إضافة إلى محاصرتها لمستشفيات القطاع المكتظة بالنازحين.

ولليوم الـ38، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و180 شهيدا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأحد.