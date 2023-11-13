مسؤول البعثة الطبية النرويجية إلى غزة: الجيش الإسرائيلي الأكثر انعداما للأخلاق في التاريخ (فيديو)

وصف مادس غلبرت مسؤول البعثة الطبية النرويجية إلى غزة، الجيش الإسرائيلي بأكثر “قوة عديمة الأخلاق في التاريخ”، وبأنه “مثير للاشمئزاز”.

وقال في حديث مع الجزيرة مباشر، الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وبعد “قتله 12 ألف شخص في غزة منهم 6 آلاف طفل وإصابة 28 ألف شخص، وقتله الأطفال الرضع الخدج وقطع الإمدادات والكهرباء والماء، بعد كل ذلك، يقولون إنهم يريدون أن يعطوا بضع قطرات من الوقودّ (لمستشفى الشفاء). هذا قتل وإبادة جماعية”.

وأوضح أن المطلوب هو شيء واحد “رفع الحصار عن غزة وتزويد أهلها بالماء والكهرباء”.

وأضاف أن الناس يموتون بسبب نقص الأكسجين والكهرباء، “وهناك 38 رضيعا في الحضانات يموتون بسبب هذا الجيش الذي يحارب بأسلحة وبطريقة جبانة”.

ووجه حديثه للسلطات الإسرائيلية وقال “دع الأمم المتحدة تأتي بالوقود وتفتح غزة وتضمن أن يتوقف قتل الأطفال والناس بسبب نقص الكهرباء والماء”.

وكشف عن ازدواجية في المعايير في المجتمع الدولي، وأكد أنه لم يكن ليسمح أحد بأن يجري في أوكرانيا ولا في أي من الدول الغربية ما يجري في غزة، مؤكدا “لو كان الرضع بيضا لما وافق أحد على ذلك”.

ووصف غلبرت إسرائيل برأس العنصرية للغرب، وقال “عندما أسمع قادة ألمانيا والولايات المتحدة يرفضون وقف إطلاق النار، أعرف حينها أن الجيش الإسرائيلي مدعوم من الحكومات الغربية، وهي شريكة في الجريمة وفي قتل الأطفال الذين كان يمكن أن تنقذ حياتهم”.

ووجه سؤالا لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: “كيف يمكننكم أن تفسروا مقتل 6 آلاف طفل في 4 أسابيع والقضاء على حياة أطفال خدج”.

ولليوم الـ37، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها 11 ألفا و180 شخصًا، بينهم 4 آلاف و 609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70 في المئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية، مساء الأحد.