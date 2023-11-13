عرض تمثيلي يجسد معاناة أهالي غزة خلال وقفة تضامنية في السويد (فيديو)

تجمَّع المشاركون في وسط المدينة وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

قدم ناشطون داعمون لفلسطين في السويد، عرضا تمثيليًا يجسد معاناة الشعب الفلسطيني، خلال وقفة تضامنية في مدينة هلسنبوري.

ويظهر العرض التمثيلي جزءًا مما يتعرض له أهالي قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية عليهم، فضلًا عن استهداف الأطفال الرضع.

وفي العاصمة السويدية ستوكهولهم، نظم آلاف الأشخاص مسيرة احتجاجية الأحد تضامنًا مع فلسطين.

وتجمع المشاركون في وسط المدينة، وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة أثناء التظاهر ضد الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع المحاصر.

كما رددوا شعارات مؤيدة للفلسطينيين بما في ذلك “وضع حد للإبادة الجماعية” و”فلسطين ستكون حرة”.

ولليوم الـ37، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و180 شهيدا، بينهم 4 آلاف و 609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأحد.