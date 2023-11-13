فلسطيني يوثق في بث مباشر لحظة اعتقاله وتنكيل قوات الاحتلال به وسط صراخ أطفاله (شاهد)

أمام تهديد أحد الجنود للأطفال بعدم الصراخ، سألته ابنة إياد “أليس عندك أولاد؟”

وثق بث مباشر للفلسطيني إياد بنات، لحظة اعتقاله وضربه بوحشية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام أفراد أسرته في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية في وقت متأخر أمس الأحد.

وأثناء قيام إياد ببث مباشر على حسابه في “تيك توك”، سُمع دخول قوات الاحتلال للمبنى، ورفض إياد إغلاق ووقف البث، وتركه مفتوحًا حتى يوثق لحظات اعتقاله.

وبالرغم من أن إياد كان أعزل ومذعنًا لتهديدات الاحتلال بالجلوس على قدميه، إلا أن أفراد الآمن ضربوه بوحشية أمام أسرته، ووسط صراخ أطفاله الذين طالبوا الجنود بالتوقف عن ضربه.

“أليس عندك أولاد؟”

وأمام تهديد أحد الجنود للأطفال بعدم الصراخ، سألته ابنة إياد “أليس عندك أولاد؟”، وذلك قبل أن يقتاد رجال الأمن والدها إلى خارج المنزل واعتقاله.

وسط صراخ أطفاله.. قوات الاحتلال تعتقل الشاب “إياد بنات” من منزله أثناء بث حي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي#الجزيرة_مباشر | #الضفة_الغربية pic.twitter.com/ANpbA1tMKX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 13, 2023

اعتقال 50 فلسطينيا في ليلة واحدة

وأصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بيانًا اليوم الاثنين، يوثق حملة الاعتقالات التي قام بها الاحتلال في الضفة الغربية منذ مساء أمس الأحد وحتى فجر اليوم.

وأوضح البيان أن نحو 50 مواطنًا بينهم أسرى سابقون وجريح، بالإضافة لـ9 مواطنين من غزة تم اعتقالهم من منزل عائلة “بنات” بالخليل.

ورافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، إلى أكثر من 2520، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.