“قررنا أن نكون جيشكم”.. محامون أجانب يقدمون شكوى للجنائية الدولية بشأن “الإبادة الجماعية” في غزة (فيديو)

جيل ديفر أحد أكبر المحاميين الفرنسيين: لم يكن لديكم من يدافع عنكم لكن أصبح لديكم الآن جيش يدافع عنكم في المحاكم الدولية والوطنية

حشد جيل ديفر أحد أكبر المحاميين الفرنسيين عددًا كبيرًا من المحامين المتطوعين من مختلف الجنسيات والأديان لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في حق الفلسطينيين.

وتوعّد ديفر الاحتلال بمصير أسود، وقال مخاطبا الفلسطينيين “لم يكن لديكم من يدافع عنكم، لكن أصبح لديكم الآن جيش يدافع عنكم في المحاكم الدولية والوطنية”.

وقدم المحامون الخميس الماضي التماسًا لإدراج الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة و”جريمة الإبادة الجماعية” في التحقيق الجاري بشأن فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية.

وقدم ديفر، عضو الفريق الممثل للضحايا الفلسطينيين أمام الجنائية الدولية، التماسه إلى مكتب المدعي العام للمحكمة برفقة وفد مكون من 4 أشخاص.

وعقد ديفر مؤتمرًا صحفيًّا قبل الاجتماع مع مسؤولي المحكمة، برفقة عبد المجيد مراري مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التحالف الدولي من أجل الحرية والكرامة (AFD)، وبيير غالاند عضو مجلس الشيوخ البلجيكي السابق، والمحامي الأردني خالد الشولي.

ليس لديكم جيش، لذا قررنا أن نكون جيشكم .. أحد أكبر المحاميين الفرنسيين عمراً وخبرةً ويدعى Gilles Devers جمع في 10 أيام فقط جيشا من المحامين من قارات الأرض كلها لمحاكمة الكيان الصههيوني على جرائمه بحق الفلسطينيين..

القائمة تجاوزت 300 محامي من مختلف الجنسيات والأديان وما زالت… pic.twitter.com/ASLRQ6cjnt — خديجة بن قنة khadija Benganna (@Benguennak) November 13, 2023

وأطلع ديفر والوفد المرافق له الصحفيين على مضمون الالتماس المقدم إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والوضع في غزة.

وقال مراري إن المحكمة الجنائية الدولية لها صلاحية قضائية بشأن “الجرائم” المرتكبة في فلسطين. وأشار إلى أن “نية الجيش الإسرائيلي في هجومه على غزة واضحة للغاية، وهي تطهير غزة من الفلسطينيين. وقد عبر المسؤولون العسكريون والسياسيون عن ذلك بالفعل”.

وذكر أن أفعال إسرائيل في غزة “تشكّل عناصر جريمة الإبادة الجماعية”، وأكد أن التحقيق الحالي في المحكمة الجنائية الدولية يفحص جرائم الحرب، وأنه يجب أيضًا النظر في “جريمة الإبادة الجماعية”.