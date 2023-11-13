قطر تدين بشدة قصف الاحتلال مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

تم تأسيس لجنة إعادة إعمار غزة عام 2012.

أدانت دولة قطر “بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة”، واعتبرته “تعديا سافرا على القانون الدولي”.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الاثنين، إن قصف المقر يعد “امتدادا لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، التي شملت أيضا المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين”.

وأكدت وزارة الخارجية في البيان أن قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة “هو امتداد لسياسة استهداف الإنسان، خاصة أن هذه اللجنة عملت من خلال مشاريعها على رفع معاناة السكان في قطاع غزة المأزوم بفعل الحصار الطويل والعدوان المستمر”.

وأكدت الوزارة “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة بحق المدنيين والأعيان المدنية، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية”.

كما طالبت وزارة الخارجية القطرية “الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن تقديم “تبريرات واهية لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الصحية والمدنيين واستخدام معلومات مضللة”، مؤكدة أن “ذلك لا يمكن القبول به تحت أي اعتبار ذريعة لاستهداف مقر اللجنة التي ظلت معنية بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في حروبه المتكررة على قطاع غزة”.

بيان| قطر تدين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/XaUESlb5om — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 13, 2023

وتم تأسيس لجنة إعادة إعمار غزة، وهي لجنة منبثقة عن وزارة الخارجية القطرية، عام 2012 وتقوم بإدارة وتنفيذ منحة دولة قطر المقدمة من الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لإعادة إعمار غزة والتي تبلغ قيمتها 407 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى منح قطرية أخرى.

ونفذت اللجنة عشرات المشاريع في مجالات الإسكان والأبنية والطرق والبنية التحتية والصحة والزراعة وغيرها من القطاعات لخدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.