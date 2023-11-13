مريم أبو دقة تروي للجزيرة مباشر تفاصيل ما حدث معها في فرنسا قبل ترحيلها إلى مصر (فيديو)

روت مريم أبو دقة، القيادية في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” تفاصيل ما جرى معها في فرنسا، حيث كانت تتواجد هناك لإلقاء محاضرات عن القضية الفلسطينية.

وقالت مريم للجزيرة مباشر، الأحد، إنها سافرت لفرنسا بناء على دعوة من نشطاء وتقدميين فرنسيين يدعمون القضية الفلسطينية، في زيارة كان المفترض أن تكون مدتها 40 يومًا، وذلك لإلقاء محاضرات حول “تاريخ المرأة الفلسطينية والأسيرات والأطفال الفلسطينيين والشعب الذي يعيش تحت الاحتلال”.

وأضافت “لكن عندما وصلت وجدت حملة كبيرة ضدي من السلطات الفرنسية واللوبي الصهيوني، ووصفوني بالإرهابية”، وتابعت “ألقيت أول محاضرة، لكن عندما ذهبت لألقي المحاضرة الثانية منعتني الجامعة من الدخول، بالرغم من أن كل ما أتحدث عنه هو تاريخ وحاضر فلسطين والمطالبة بإقامة دول فلسطينية مستقلة”.

وتابعت أنها عندما كانت ذاهبة إلى مرسيليا لإلقاء محاضرة، وجدت الشرطة تلاحقها، وقالت “فوجئت بالطريقة، عملوا لي كمين، ووضعوني في فندق تحت الإقامة الجبرية، وأخرجوني من فرنسا”، لافتة إلى أنها رفعت قضية بشأن ما حدث معها في فرنسا.

وأشارت إلى أن 30 من أفراد أسرتها استشهدوا في اليوم الأول من الحرب على غزة، وتساءلت “هل يعقل أن لا أحكي عنهم وعن المجازر التي تحدث في قطاع غزة؟ هل يجب أن يموت الشخص ولا يتأوه حتى؟”.

"وضعوني تحت الإقامة الجبرية".. القيادية الفلسطينية مريم أبو دقة تروي تفاصيل ترحيلها من فرنسا pic.twitter.com/Oow3IcXz3Q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 12, 2023

وأضافت: صدمت من الديمقراطية التي حكولنا عنها في أوروبا، في الواقع أننا مَن يجب أن نعلمهم الديمقراطية وليس هم”، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني ليس لديه عداوة مع أحد، بل فقط المشكلة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقبل أيام، رحّلت السلطات الفرنسية مريم أبو دقة من فرنسا إلى القاهرة، بعدما صادق مجلس الدولة -وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا- على ترحيلها.

وتنحدر أبو دقة من بلدة عبسان الكبيرة في محافظة خان يونس بقطاع غزة، وحاصلة على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الفلسفة والعلوم الاجتماعية.

واعتقلت إسرائيل أبو دقة مرات عدة قبيل إبعادها إلى الأردن عام 1970، حيث تنقلت طوال فترة إبعادها بين عدد من دول العالم حتى عودتها عام 1996.

وفي 1992 أصبحت عضوًا في اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، ثم اختيرت عضوًا في المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 2000، فيما يصنف الاحتلال الإسرائيلي والاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “إرهابية”.