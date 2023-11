مليون شخص يوقعون عريضة “العفو الدولية” لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

وقّع أكثر من مليون شخص في العالم، عريضة لمنظمة العفو الدولية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت المنظمة في بيان الأحد، إن عريضة منظمة العفو الدولية التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار لإنهاء معاناة المدنيين، حظيت بتأييد أكثر من مليون من الموقعين حتى الآن.

وناشدت المنظمة النشطاء استمرار التوقيع على العريضة، وحثت قادة الاتحاد الأوروبي على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية المدنيين، وذلك قبيل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الاثنين لبحث التطورات في غزة.

ووصفت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية ما يحدث في غزة بأنه مروّع للغاية لدرجة يصعب استيعابها، وفق البيان.

وقالت غيدي “تمنع بعض الدول، بما فيها ألمانيا والتشيك والنمسا، الاتحاد الأوروبي من الدعوة بشكل جماعي إلى وقف إطلاق النار أو التنديد بانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل؛ مما يخلق مناخًا من الإفلات من العقاب يشجع إسرائيل على تجاهل التزاماتها بشأن حماية حقوق المدنيين”.

وأضافت “بعض قادة الاتحاد الأوروبي لا يعرقلون دعوة وقف إطلاق النار فحسب، بل يزودون إسرائيل بشكل نشط بالأسلحة والدعم السياسي، فضلًا عن أنهم يقومون بإسكات وحتى اعتقال المتظاهرين الذين يدافعون عن حقوق الفلسطينيين”.

وقالت إيف غيدي “الاتحاد الأوروبي، الذي يدّعي أنه يناصر حقوق الإنسان والقانون الدولي، يواجه أزمة مصداقية خطيرة في أعين الناس حول العالم”.

وأوضحت أن القصف الإسرائيلي المتواصل يؤدي إلى مقتل حوالي 300 فلسطيني كل يوم، وكثير منهم أطفال. ويتسبب الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل في معاناة إنسانية لا توصف.

TODAY – Delivered to every office in the @WhiteHouse. Over 600 international organizations have called for a ceasefire to prevent further loss of civilian lives. @amnestyusa continues to remind @potus that the world is watching and we need a #Ceasefire Now! pic.twitter.com/VxtPJA7OJr

— Amnesty International USA (@amnestyusa) November 9, 2023