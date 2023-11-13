ممرضات مستشفى “أبو يوسف النجار” يصنعن الخبز على الصاج لتوفير الطعام للطاقم الطبي (فيديو)
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13/11/2023-|آخر تحديث: 13/11/202307:36 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
في غرفة متواضعة من غرف مستشفى “أبو يوسف النجار” بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، تجلس مجموعة من الممرضات على الأرض في عمل متواصل وسريع، ليس لعلاج المرضى ولكن لإعداد الخبز للطاقم الطبي والمرضى.
وتقول الممرضة رانيا سرسك للجزيرة مباشر إن الظروف الراهنة أجبرت الطاقم الطبي في المستشفى على العمل بشكل متواصل ليل نهار، مشيرة إلى أن الحرب زادت من الصعوبات التي تواجههم.
وأضافت أنه مع الحصار المفروض على القطاع، تقوم الممرضات بجلب الطحين من منازلهن لإعداد الخبز وتوفيره للطاقم الطبي والمرضى.
المصدر : الجزيرة مباشر