نقل جنود إسرائيليين إلى المستشفى بعد إصابتهم في عملية من جنوب لبنان (فيديو)

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 14 شخصا أصيبوا “جراء سقوط صواريخ من جنوب لبنان، في منطقة الجليل الأعلى”، مضيفة أن “عددا من المصابين جروحهم حرجة وخطيرة”.

أظهر مقطع “فيديو” عملية نقل جنود إسرائيليين إلى مستشفى “رمبام” بعد إصابتهم في عملية من جنوب لبنان.

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 14 شخصًا أصيبوا “جراء سقوط صواريخ من جنوب لبنان، في منطقة الجليل الأعلى”.

وأشارت إلى أن هناك “عددًا من المصابين جروحهم حرجة وخطرة”.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام-لبنان قصف شمال حيفا، ومستوطنتي (شلومي) و(نهاريا) شمالي إسرائيل.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق 15 قذيفة من لبنان تم اعتراض 4 منها، فيما دوّت صافرات الإنذار في الجليل الأعلى والجليل الغربي.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إصابة 7 جنود إثر سقوط قذائف هاون أطلقت من لبنان.