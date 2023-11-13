وزير خارجية إسرائيل: أمامنا أسبوعان قبل تزايد الضغط الدولي لوقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن الضغط الدولي يتزايد على تل أبيب لوقف إطلاق النار في غزة، وإن “التضامن” مع إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي “يتقلص”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كوهين مساء الاثنين، نقلتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وقال كوهين “التقييم أن لدينا نحو أسبوعين قبل الضغط الدولي الكبير. الضغط ليس مرتفعا جدا، لكنه يتزايد”.

وأوضح أنه خلال المحادثات التي يجريها مع قادة الدول الغربية “يتم التركيز على القضية الإنسانية”.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي “الجزء المتعلق بالتضامن والصدمة من مجزرة السابع من أكتوبر يتقلص، وهناك من يطالب، ليس علنا، بوقف إطلاق النار”.

وحسب هيئة البث، فقد أحدثت تصريحات كوهين ردود فعل غاضبة داخل الحكومة الإسرائيلية.

وقال وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار “مع كل الاحترام للضغوط السياسية، فإن التزامنا هو قبل كل شيء تجاه سكان الجنوب ومواطني إسرائيل الذين دفعوا ثمنا باهظا وفظيعا”.

وأضاف “مهمتنا هي القضاء على حماس. يجب أن ننتصر في هذه الحرب، ونعيد المختطفين إلى ديارهم. سيستمر الأمر وقتا طويلا”.

بدوره، قال وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش “أمامنا مهمتان في هذه الحرب، هما القضاء على حماس وعودة المختطفين، ولن نتوقف حتى تحقيقهما”.

ومنذ 38 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 11240 شهيدا بينهم 4630 طفلا و3130 امرأة، ونحو 29 ألف مصاب، 70% منهم أطفال ونساء.

وأسر مقاتلو المقاومة الفلسطينية العشرات من العسكريين، بينهم من يحمل جنسيات مزدوجة، بعد اقتحامهم مستوطنات ونقاطا عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، في عملية “طوفان الأقصى”.