وزير خارجية إسرائيل: أمامنا اسبوعان قبل تزايد الضغط الدولي لوقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن الضغط الدولي يتزايد على تل أبيب لوقف إطلاق النار في غزة، وإن “التضامن” مع الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي “يتقلص”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كوهين مساء الاثنين، نقلتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وقال كوهين: “التقييم لدينا حوالي أسبوعين قبل الضغط الدولي الكبير. الضغط ليس مرتفعا جدا، لكنه يتزايد”.

وأوضح أنه خلال المحادثات التي يجريها مع قادة الدول الغربية “يتم التركيز على القضية الإنسانية”.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: “الجزء المتعلق بالتضامن والصدمة من مجزرة 7 أكتوبر يتقلص، وهناك من يطالب، ليس علنا، بوقف إطلاق النار”.

وبحسب هيئة البث، خلفت تصريحات كوهين ردود فعل غاضبة داخل الحكومة الإسرائيلية.

وقال وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار: “مع كل الاحترام للضغوط السياسية، فإن التزامنا هو قبل كل شيء تجاه سكان الجنوب ومواطني إسرائيل الذين دفعوا ثمنا باهظا وفظيعا”.

وأضاف: “مهمتنا هي القضاء على حماس. يجب أن ننتصر في هذه الحرب ونعيد المختطفين إلى ديارهم. سيستغرق الأمر وقتا طويلا”.

بدوره، قال وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش: “أمامنا مهمتان في هذه الحرب القضاء على حماس وعودة المختطفين، ولن نتوقف حتى تكتمل هذه المهام”.

ومنذ 38 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألف شهيد، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل وأكثر من 3 آلاف امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء.

وأسر مقاتلو المقاومة الفلسطينية العشرات من العسكريين، وبينهم من يحمل جنسيات مزدوجة، لدى اقتحامهم مستوطنات ونقاطا عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي، في عملية “طوفان الأقصى”.