إصابة شخصين في تل أبيب أحدهما بجروح خطرة جرّاء سقوط صاروخ أطلِق من غزة (فيديو)

أصيب إسرائيليان، مساء الثلاثاء، أحدهما بجروح خطرة، جرّاء سقوط صاروخ أُطلق من قطاع غزة باتجاه تل أبيب.

وقالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية “تم إطلاق رشقة صاروخية باتجاه وسط البلاد، وأفادت نجمة داود الحمراء (هيئة الإسعاف) بأن شابا (20 عامًا) أصيب بجروح خطرة بشظايا في تل أبيب”.

وأضافت أن امرأة (43 عاما) أصيبت بجروح طفيفة جرّاء سقوط صاروخ، لكن صحيفة “يديعوت أحرونوت” قالت إن إصابتها متوسطة.





وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق الثلاثاء، قصف “تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

ودوت صفارات الإنذار بعد إطلاق صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب وبات يام وحولون في وسط إسرائيل.

وفي وقت سابق الثلاثاء أيضا، أعلنت كتائب القسام قتل 9 من جنود الاحتلال واستهداف 6 دبابات في محاور عدة بقطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال، فجر الثلاثاء، مقتل جنديين وإصابة 4 خلال المعارك في غزة أمس الاثنين، وهو ما يرفع عدد قتلاه إلى 47 منذ بدء العملية البرية في القطاع يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.