إصابة مصور الجزيرة في جنوبي لبنان بعد قصف لجيش الاحتلال استهدف فرقا إعلامية (فيديو)

أصيب الزميل المصور عصام مواسي بجروح، الاثنين، جرّاء قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال جولة لصحفيين في بلدة حدودية جنوبي لبنان.

وأعلنت شبكة الجزيرة إصابة مصورها “عصام مواسي بجروح وتضرّر عربة البث جرّاء قصف جيش الاحتلال”.

وقال مراسل الجزيرة مازن إبراهيم إن “الاستهداف كان بشكل مباشر”، مشيرا إلى أن الصحفيين كانوا موجودين “في مكان مفتوح لا تخطئه العين”.

وأضاف أن “قوات الاحتلال لا تتورع عن الاستهداف المباشر للصحفيين”.

وفي وقت سابق الاثنين، استهدف جيش الاحتلال فرقا إعلامية في بلدة “يارون” الحدودية جنوبي لبنان بعدد من القذائف الصاروخية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأوردت الوكالة أن “العدو الإسرائيلي استهدف الفريق الإعلامي الموجود في بلدة يارون لتغطية التطورات الميدانية بقذيفتين صاروخيتين”.

وأفادت الوكالة بأنه طُلب من الإعلاميين الذين حضروا لتغطية التطورات الميدانية في القطاع الغربي “الابتعاد عن المنطقة خوفا من توسع القصف المعادي”.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية لحظة القصف الإسرائيلي في بلدة “يارون” بالقرب من الفرق الإعلامية، واندلاع النيران قرب جدار أحد المنازل، وسيارات متوقفة على جانبي الطريق بينها عربات بث مباشر.





وتأتي الواقعة بينما تشتد حدة المواجهات بين قوات جيش الاحتلال ومقاتلي “حزب الله” اللبناني، وتزداد وتيرتها على الحدود الفاصلة بينهما.

ويأتي القصف بعد مرور شهر على استشهاد مصور وكالة رويترز عصام عبد الله وإصابة آخرين من وكالة فرانس برس وقناة الجزيرة ورويترز خلال تغطيتهم قصفا إسرائيليا في جنوبي لبنان.

وكان الصحفيون اليوم، وبينهم فريق قناة الجزيرة وآخرون من وسائل إعلام لبنانية، يقومون بجولة ميدانية للاطلاع على أضرار ناتجة عن قصف إسرائيلي استهدف بلدة يارون في اليوم السابق.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الصحفية آمال خليل (من صحيفة الأخبار اللبنانية) “كنا في جولة لتفقد المنازل المتضررة. بعد نحو ربع ساعة من وجودنا قرب منزل متضرر، طال أول صاروخ جدار المنزل المقصوف، قبل أن يصيب الثاني الطريق”.

وقال رئيس بلدية قرية يارون الحدودية علي قاسم تحفة إن “قذيفتين إسرائيليتين” سقطتا “على بُعد أمتار من سيارات الإعلاميين”، مشيرا إلى تضرر 3 سيارات من أصل 10 على الأقل في المكان.

وفي قت سابق اليوم، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية استشهاد شخصين وإصابة آخرين، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة عيناثا التابعة لقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

في المقابل، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال “إصابة شخصين نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على (مستوطنة) موشاف نطوعا على الحدود اللبنانية”.