“القسام” تبث فيديو لأسيرة إسرائيلية أُعلن مقتلها جراء قصف الاحتلال على غزة (فيديو)

نشرت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو، مساء الاثنين، عرضت فيه رسالة الأسيرة الإسرائيلية فاؤول أزاي مارك أسياني، وقالت إنها قُتلت في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 9 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

كما نشرت “القسام” صورة للأسيرة، بعد مقتلها في قصف إسرائيلي على غزة.

وقالت الأسيرة (19 عاما) والتي تحمل هوية رقم (214179293) في مقطع الفيديو إنها “تتواجد في غزة منذ 4 أيام، مع آخرين وإنهم يخشون الموت جراء الصورايخ”.

وأضافت خلال الفيديو أنها تنحدر من أصول مغربية وتسكن في مستوطنة “موديعين”.

وتابعت “كل غزة تتعرض للقصف بالصواريخ”، مناشدة الجيش الإسرائيلي التوقف عن القصف، قائلة: “الانفجارات قريبة منا”.

وفي 9 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت القسام عبر تطبيق تلغرام “مقتل الأسيرة المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، وإصابة جندي آخر أسير إصابة متوسطة في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة.

وفي وقت سابق الاثنين، حذر أبو عبيدة الناطق باسم القسام، من أن استمرار “العدوان البري والبحري والجوي لجيش الاحتلال يهدد حياة الأسرى”.

وقال أبو عبيدة في تسجيل صوتي إن إسرائيل “تماطل” في ملف تبادل الأسرى.





وأضاف “طالب العدو الإفراج عن 100 امرأة وطفل من محتجزيه في غزة، وأخبرنا الوسطاء أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام تتضمن الإفراج عن 50 من النساء والأطفال في غزة وقد يصل العدد إلى 70، على اعتبار وجود إشكالية في وجود أولئك المحتجزين لدى فصائل وجهات متعددة”.

وتابع أبو عبيدة: “على أن تتضمن الهدنة وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لجميع أبناء شعبنا في جميع أنحاء قطاع غزة”.

واستدرك: “لكن العدو ما زال يماطل ويتهرب من دفع هذا الاستحقاق ولا يكتفي بأن يضرب بحياة المدنيين الفلسطينيين عرض الحائط، بل لا يهمه حتى قتل أسراه”.

وكانت حماس أبدت الاستعداد لصفقة تبادل تشمل جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين يزيد عددهم على 7500 أسير، وسط ضغوط عائلات الأسرى الإسرائيليين على حكومتها لإبرام “صفقة تبادل شاملة” لكل أسرى الجانبين.