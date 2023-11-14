“بصاروخ كونكورس”.. القسام تنشر مشاهد لتصدي مقاتليها للآليات الإسرائيلية في غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من تصدي مقاتليها للآليات الإسرائيلية في محاور غزة.

وفي الفيديو الذي نشرته القسام مساء الاثنين يظهر استهداف دبابة ميركافا وعدد من الجرافات والآليات وتجمع للجنود بصاروخ كونكورس. كما يتم استهداف آليات أخرى في أماكن عدة.

وكان الناطق باسم الكتائب، أبو عبيدة، قال في تسجيل مساء الاثنين: “بعد 38 يوما من بدء معركة طوفان الأقصى يواصل مجاهدونا التصدي لقوات العدو”.

وأكد تدمير 20 آلية عسكرية بشكل كلي أو جزئي للعدو خلال 48 ساعة.

وأكد أن “قوات الاحتلال ستبقى تحت ضربات مجاهدينا في كل خطوة تخطوها”.