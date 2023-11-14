بعد 38 يوما من الحرب.. جنوبي غزة يعاني شح المواد الغذائية مع زيادة أعداد النازحين (فيديو)

بعد 38 يوما من الحرب، ما زالت معاناة أهالي غزة مستمرة في إيجاد المأكل والمشرب الصحي النظيف مع ظروف الحرب القاسية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وبسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن كثير من المحال التجارية في جنوبي غزة، أصبحت جميع الأغذية غير صالحة للأكل وتم التخلص منها.

وقال أحمد السوري صاحب محل أغذية في رفح إن كل الأغذية اللي كانت في الثلاجة فسدت، موضحا أن “كل هذا الخراب سببه العدوان الإسرائيلي على غزة”.

وتمنى أحمد خلال حديثه للجزيرة مباشر أن تقف جميع الدول الصديقة لغزة وقفة أخوية، خاصة أنهم لا يستطيعون المعاناة أكثر مما عانوه في الأيام السابقة.

وقال محمد الرياطي صاحب محل أغذية في خان يونس للجزيرة مباشر إن رسالته للتجار تجنب رفع سعر أي نوع من البضائع لأن المواطنين لا يستطيعون تحمّل هذه التكلفة، وسيؤدي رفع الأسعار إلى تراجع مبيعات مختلف السلع.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 11240 فلسطينيا بينهم 4630 طفلا و3130 امرأة، وإصابة نحو 29 ألف بجروح مختلفة، حسب مصادر رسمية.