بملابسهم التقليدية وموسيقاهم المميزة.. سكان كندا الأصليون يساندون أهل غزة (فيديو)

بملابسهم التقليدية وموسيقاهم المميزة، شارك مجموعة من سكان كندا الأصليين في مظاهرة بـ”تورنتو” كبرى مدن البلاد، رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية، وطالبوا بإيقاف قتل الأطفال في غزة، ووقف إطلاق النار فورا.

وأدى المشاركون في المظاهرة رقصات وطقوسا تقليدية، تعبيرا عن تعاطفهم ومساندتهم لأهل غزة.

وقالت سترونغ هارد إحدى المشاركات في المظاهرة “نفهم من تجربتنا، كسكان أصليين في كندا، ما يعنيه فقدان الأرض والموارد وخسارة أجيال من عائلاتنا، لهذا نحو موجودون هنا لنتضامن مع أهل غزة، لأن ما يحدث في فلسطين مريع”.

وقالت ماغن سكريب التي شاركت في المظاهرة “هناك العديد من أوجه التشابه بين سكان كندا الأصليين والفلسطينيين. صحيح أننا ننتمي إلى تاريخ مغاير وجغرافيا مختلفة لكن يجمعنا أننا عانينا الاحتلال رغم كوننا السكان الأصليين للبلاد. نفهم معنى الإبادة الجماعية، ونريد أن تتوقف”.

ووصفت مالدي هوارد التي كانت بين المتظاهرين ما تشعر به، قائلة “قلبي يعيش في غزة. فكرت كثيرا في هؤلاء الناس، وصليت لهم. سوف تتحررون، أعدكم بذلك”.

يأتي ذلك على وقع حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 38 يوما على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 11240 فلسطينيا بينهم 4630 طفلا و3130 امرأة، وإصابة نحو 29 ألف بجروح مختلفة، حتى مساء الاثنين، حسب مصادر رسمية.