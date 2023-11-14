سياسة

حزب الله ينشر لقطات لاستهداف موقعين إسرائيليين على الحدود مع لبنان (فيديو)

حزب الله يستهدف موقعا إسرائيليا
نشر الحزب مقطعا لاستهداف مقاتليه تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي داخل موقع "بركة ريشا"
14/11/2023

أعلن حزب الله اللبناني، مساء الاثنين، عن استهدافه عدة مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان.

ونشر الحزب مقطع فيديو لاستهداف مقاتليه تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي داخل موقع “بركة ريشا” في المنطقة الحدودية.

كما نشر لقطات من استهدافه قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال في مستوطنة “نطوعا” قرب ثكنة “بيرانيت” عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأفاد باستهداف “قوة ‏مشاة صهيونيّة في موقع الضهيرة بالصواريخ وحقّقوا فيه إصابات مباشرة”.‏

كما أعلن عن استهداف موقع المالكية “بالأسلحة المناسبة أثناء قيام العدو الإسرائيلي بإعادة تحصينه”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته رصدت عمليات إطلاق نار من لبنان  قرب الحدود في منطقة المالكية.

وأضاف أن “منظومة الدفاع الجوي اعترضت صواريخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل وقصفنا عددا من مراكز قيادة عمليات حزب الله”.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشهد الحدود بوتيرة يومية قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة و”حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى؛ ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

المصدر : الجزيرة مباشر