حزب الله ينشر لقطات لاستهداف موقعين إسرائيليين على الحدود مع لبنان (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، مساء الاثنين، عن استهدافه عدة مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان.

ونشر الحزب مقطع فيديو لاستهداف مقاتليه تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي داخل موقع “بركة ريشا” في المنطقة الحدودية.

شاهد | "حزب الله" ينشر مقاطع قال إنها لاستهداف تجمع لجنود إسرائيليين في موقع "بركة ريشا" عند الحدود اللبنانية الجنوبية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/83AHR8JDZZ — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 13, 2023

كما نشر لقطات من استهدافه قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال في مستوطنة “نطوعا” قرب ثكنة “بيرانيت” عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأفاد باستهداف “قوة ‏مشاة صهيونيّة في موقع الضهيرة بالصواريخ وحقّقوا فيه إصابات مباشرة”.‏

كما أعلن عن استهداف موقع المالكية “بالأسلحة المناسبة أثناء قيام العدو الإسرائيلي بإعادة تحصينه”.

بالفيديو | مشاهد من إستهداف المقاومة الإسلامية قوة مشاة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة "نطوعا" قرب ثكنة "بيرانيت" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية#حزب_الله pic.twitter.com/4CtnF40AKU — قناة المنار (@TVManar1) November 13, 2023

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته رصدت عمليات إطلاق نار من لبنان قرب الحدود في منطقة المالكية.

وأضاف أن “منظومة الدفاع الجوي اعترضت صواريخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل وقصفنا عددا من مراكز قيادة عمليات حزب الله”.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشهد الحدود بوتيرة يومية قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة و”حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى؛ ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.