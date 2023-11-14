شاهد: دمار هائل بعد قصف الاحتلال مبنى في جباليا أسفر عن شهداء وجرحى

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، الاثنين، استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية بحي “الخلفاء” وسط مخيم جباليا شمالي القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية إن البناية التي قُصفت كانت مكونة من 5 طوابق، مضيفة أنها سُويت بالأرض، بينما تم تدمير عدد من البيوت المجاورة لها.

وأوضحت أنه لا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وأظهرت مقاطع فيديو دمارا هائلا في بنايات سكنية واشتعال النيران في إحدى السيارات، بينما يحاول الأهالي انتشال الشهداء والمصابين.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، مساء الاثنين، باستشهاد 31 وجرح عشرات في غارة إسرائيلية استهدفت مربعا سكنيا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.